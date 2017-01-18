«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января

Пока петербургские депутаты в ЗакСе дерутся из-за Исаакиевского собора, реставраторы нашли вещественные доказательства того, что петербуржцы склонны к языческим ритуалам. Экс-вице-губернатор Марат Оганесян жалуется на крыс, а замглавреда «Фонтанки» Евгений Вышенков объясняет, что это еще ничего. И вспоминает бурную молодость. Каждому, как говорится, свое.

Две фракции ЗакСа Петербурга – "Единая Россия" и ЛДПР — решили поторопить Минкульт в плане передачи Исаакиевского собора церкви.

Это так не понравилось яблочнику Михаилу Амосову, что дело едва не дошло до драки. Пожалуй, самое яркое движение в нашем ЗакСе со времен законопроекта о правах эмбрионов. Но его сейчас помнят разве что старожилы.

А комитет по законности и правопорядку тем временем отказал единомышленникам Амосова в проведении митинга против передачи собора 28 января на Марсовом поле.

Но активисты не растерялись и обещают провести не митинг, а «гайд-парк». Теперь понятно, куда торопятся единороссы и жириновцы.

Реставраторы вскрыли грифонов с Банковского моста. По меньшей мере с 1960-х годов туристы и горожане засовывали внутрь записочки, в которых просили языческих зверей об удачной карьере и счастливом замужестве. Во-первых, понятно, почему грифоны не выдержали. Во-вторых — просто удивительно, как склонны наши граждане к дремучим поверьям. А вы говорите — Исаакий.

Сегодня — День прорыва блокады Ленинграда. Издательство «Самокат» выпустило «Краденый город» – первый современный роман о блокаде, написанный для подростков. А мы советуем ещё 11 книг о блокаде, которые можно прочитать с детьми.

Адвокат Марата Оганесяна пожаловался, что по камере его подзащитного бродят крысы, а сосед «искусно подобран из числа курящих». Говорят, что в изоляторе после этого случился аврал: «Какого рожна крысу к Оганесяну пропустили?!» Здесь вспоминается старый тюремный анекдот про то, что крыса — товарищ зэка и ей не должно быть западло с ним посидеть.

Миллиардер Евгений Пригожин, сам того не подозревая, заварил очередную кашу. Жизнь на пепелище в коробке из-под телевизора обещана жильцам дома 21 по Университетской набережной. Ценными квадратными метрами интересуется отель, имеющий прямое отношение к миллиардеру. Хоть флешмоб запускай: «Выселяют из палат — то Пригожин виноват». А что? Мы же не виноваты, что он вездесущ.

В Петербурге суд признал законной миссионерской деятельностью лекцию ведического монаха о йоге. Дело Дмитрия Угая прекращено. Хари Рама, товарищи.

Сотрудникам петербургского телеканала Life78 объявили о реорганизации. Говоря человеческим языком, кучу народу уволят. Вы, как говорит наш премьер-министр, держитесь.

Буквально на три дня поставил свой Range Rover на стоянку в петербургском аэропорту житель Карелии. Улетела ласточка. Ущерб владелец оценивает в пять миллионов. С любимыми не расставайтесь.