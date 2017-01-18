Российская биржа ушла в минус
На закрытии торгов Московской биржи 18 января индекс ММВБ снизился на 0,46% — до 2170,09 пункта, свидетельствуют данные биржи.
Индекс РТС снизился на 0,42% — до 1151,65 пункта.
На закрытии торгов Московской биржи 18 января индекс ММВБ снизился на 0,46% — до 2170,09 пункта, свидетельствуют данные биржи.
Индекс РТС снизился на 0,42% — до 1151,65 пункта.
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