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21:27 18.01.2017
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21:16
Путин обсудил Украину с Меркель и Олландом
21:08
Кличко выступил против предложения Савченко обменять Крым на Донбасс
20:11
Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» переезжает на арену на Крестовском острове
19:43
Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям
19:38
Самолет Pegas Fly экстренно сел в Красноярске из-за засора в туалетах
19:33
Минфин планирует внести новое бюджетное правило в Госдуму в весеннюю сессию
19:26
Подлинность нотариальной доверенности теперь можно проверить в Интернете
19:24
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
19:19
Минтранс Финляндии хочет ввести плату за пользование дорогами
19:15
Российская биржа ушла в минус
19:09
Вооруженному обидчику скорой предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством
19:02
"Квадрат.ру": Семейное положение будет не скрыть от петербургских нотариусов
18:58
Иордань у Петропавловской крепости будет открыта 19 января с 11.00 до полуночи
18:54
Водителю с ножом, набросившемуся на скорую в Петербурге, продлили срок задержания на сутки
18:50
Минздрав хочет отменить детские медосмотры при поступлении в школу
18:46
Во дворце Петра III почти за 40 млн рублей отремонтируют окна и двери
18:43
Кокорин: Разговоры об интересе китайцев - это несерьезно
18:35
Британский Верховный суд 24 января вынесет вердикт по запуску Brexit
18:24
В Петербурге будут судить автоледи, погубившую пенсионера-пешехода
18:19
Читатели: В домах микрорайона Ржевка-Пороховые нет тепла
18:17
В жилом доме в Лаголово взорвался газ
18:12
Глава Росконгресса: Популярность ПМЭФ растёт в США
18:04
Парламент Украины обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене
17:52
Сирийская армия начала наступление на Пальмиру
17:36
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном»
17:32
Лётчики России и Турции впервые вместе отбомбились по террористам
17:24
"Квадрат.ру": Затоваренным локациям вблизи КАД грозит снижение цен
17:20
В Петербурге суд признал пропаганду Кришны законным миссионерством
17:18
Спецкор «Фонтанки» Ирина Тумакова получила премию «Редколлегии»
17:11
Защитникам Исаакиевского собора запретили митинговать на Марсовом поле
17:08
Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов
16:58
Во Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков
16:57
По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры
16:41
Human Rights Watch призвали власти Украины отменить запрет на трансляцию "Дождя"
16:31
Рейтинг Обамы достиг максимума
16:25
В больницу Раухфуса доставили детей из Симферополя по экстренным показаниям
16:22
Карельские чиновники пообещали не разгонять крещенские купания в Лахденпохье
16:16
Разыскиваемый в Финляндии серийный убийца мог сбежать в Россию
16:12
Смольный: Первая очередь долгостроя «Ленинский парк» будет сдана к концу марта
16:01
Недельная инфляция в России составила 0,1%
15:56
В Курортном районе задержан охотник на горничных, не говорящий с полицейскими без марлевой повязки
15:51
Путин поручил найти новые стимулы для российской экономики
15:50
Петербургский Фонд имущества сдает в аренду офисы ГУП «ТЭК»
15:28
Читатели жалуются на холодные из-за аварии батареи на Замшиной улице
15:24
За долги по коммунальным платежам у петербуржца забрали два iPhone
15:20
В Выборге приятели-пешеходы избили и "похитили" водителя
15:12
Лодыгин и Шатов сыграют против «Видеотона» с первых минут
15:08
«Петербургская неотложка»: ДТП с «Мерседесом» на Михайловской не было
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Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам
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18.01.2017 19:15

Российская биржа ушла в минус

На закрытии торгов Московской биржи 18 января индекс ММВБ снизился на 0,46% — до 2170,09 пункта, свидетельствуют данные биржи.

Индекс РТС снизился на 0,42% — до 1151,65 пункта.


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Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
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ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
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Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
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Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
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Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
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13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
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В 2017 году стоимость золота продолжит снижаться
Ситуацию на рынке драгметаллов комментирует Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
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Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
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