Вооруженному обидчику скорой предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством

Следственный комитет предъявил обвинение по двум статьям водителю, который набросился с ножом на скорую помощь.

Как сообщили в Санкт-Петербургском городском суде, в Куйбышевский суд 18 января поступили материалы СК об избрании меры пресечения Самиру Сеидову. Из них следует, что задержанному на Михайловской улице после конфликта с бригадой медиков предъявлено обвинение по двум статьям УК – 213-й «Хулиганство» и 119-й «Угроза убийством».

Процесс по мере пресечения отложен до 20 января. Суд продлил срок задержания на 72 часа.

17 января 2016 года Самир Сеидов учинил скандал с медиками «Петербургской неотложки», угрожая им ножом. В УГИБДД уточняли, что конфликту предшествовало столкновение автомобилей, «Неотложка» это опровергала. Судя по видеозаписи, Саидов был скручен самими медиками.