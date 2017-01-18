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18.01.2017 18:58
2 Комментариев

Большие похороны of American democracy

Грядущие мировые потрясения, “фашистская Америка», моль с белым чубчиком и новые шторы в Овальном кабинете - мировая пресса расписала основные тренды накануне инаугурации 45-го президента США.
Большие похороны of American democracy
Picvario/Интерпресс

Плохо скрываемое злоречие, помноженное на апокалиптические ожидания, – такова атмосфера, царящая на первых полосах ведущих американских изданий перед вступлением в должность Дональда Трампа.

«Новый мировой беспорядок Трампа»

Такой заголовок получил сегодняшний основной материал на сайте CNN. «Трамп перевернул мир вверх ногами», – утверждается там. Факты сыпятся один за другим: недавний враг Россия нынче становится другом Америки, в то время как Германия задается вопросом: союзники ли теперь они с США? ЕС и НАТО – основа мирового лидерства США в течение нескольких поколений – не могут оправиться после пренебрежительных комментариев Трампа в их адрес. Мировые лидеры, к которым CNN относит Китай и Россию, спешно переформатируют свои позиции: Владимир Путин, несмотря на хакерские скандалы, становится самым ярым защитником Трампа, а Китай, презрев идеологические расхождения, позиционирует себя в качестве лидера свободной и открытой торговли. Арабский мир застыл в ожидании – выполнит ли новый американский президент свое предвыборное обещание перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. В Мексике взволнованы решением Трампа возвести стену на границе между странами.

«Если Трамп выполнит все свои угрозы, Америка, всегда стремившаяся к стабильности, может стать одной из самых разрушительных глобальных сил», – итожит CNN.

Бургер и моль

The Washington Post предлагает взглянуть на Трампа под несколько неожиданным углом. Отмечая только видимую доступность избранного президента, которая выражается «миллионами твитов и готовностью отвечать на телефонные звонки», издание утверждает, что на самом деле Дональд Трамп предпочитает самоизоляцию в башне имени себя. «Он проводит большую часть своих дней в Trump Tower с членами семьи, близкими друзьями и единомышленниками… редко выходит даже за глотком свежего воздуха», – сообщает влиятельная газета.

Выходы в свет по личной инициативе все же бывают. The Washington Post делится информацией о вылазке избранного президента в элитный нью-йоркский клуб "21" (пиджаки для мужчин обязательны), где поужинал, сидя на кресле из красной кожи за столом из красного дерева. Здесь он чувствует себя как дома: Трамп, как в свое время Фрэнк Синатра и Ричард Никсон, предпочитает стол №14, любимое блюдо – бургер well done с жареным картофелем за 36 долларов.

Чуть позже The Washington Post возвращается к мобильному телефону Трампа, который всегда отвечает на входящий вызов: в то время как советники беспокоятся о национальной безопасности, тот обеспокоен возможной потерей лично оставаться на связи.

Не обошлось в президентском повествовании The Washington Post и без доли мимимишности. На первую полосу вынесен материал под рубрикой «Поговорим о науке», который представляет новооткрытый вид моли, отличающийся наличием на голове желтовато-белых чешуек, напоминающих прическу Дональда Трампа. Моль была названа Neopalpa donaldtrumpi.

Моль-тезка обитает в Калифорнии и на территории Мексики. Реакции команды Трампа на решение энтомологов пока не последовало. Но гордиться им в любом случае нечем: в свое время в честь президента Обамы назвали тропическую рыбку.

"Как выжить в фашистской Америке?"

Вот так броско, почти с отчаянием, озаглавил материал, пожалуй, самый популярный американский еженедельник The New Yorker. Правда, чуть позже в журнале решили не обобщать и сместили акценты в заголовке на «сопротивление фашизму в Америке». В статье идет речь о «мрачном резонансе», которым сопровождалась демонстрация второго сезона популярного сериала «Человек в высоком замке».

Сериал снят компанией Amazon Studios по одноименному роману, написанному писателем Филипом Диком еще в 1962 году и решенному в жанре альтернативной истории. По сюжету, Вторая мировая война закончилась победой фашистской Германии, которая поделила мир со своими союзниками. Не все американцы смирились с поражением своей страны: судьбы некоторых из них составляют основу действия.

Первый сезон сериала был представлен в 2015 году, релиз второго состоялся в декабре прошлого. И это было большой удачей для авторов, отмечает The New Yorker: «Второй сезон был показан на фоне возвращения в реальную жизнь белого национализма и всплеска преступлений на почве ненависти после выборов… Шоу приобрело мрачный резонанс, который его создатель Фрэнк Спотниц никак не мог предсказать – в Белом доме будет приведен к присяге человек, во всеуслышание восхищающийся авторитарными лидерами».

Мода как политический фактор

По поводу американских выборов высказалась сегодня и лондонская The Times. В разделе «Мода». Британское издание поручило своему фэшн-специалисту проследить, как менялся стиль супруги Трампа Мелании, и призналось, что это «было весело».

Ареалом распространения женщин типа Мелании Трамп The Times объявило гостиничные лобби, модные рестораны и престижные пляжные курорты. «Ей придется продрогнуть на Капитолийском холме под предсказанным на эту пятницу дождем, – зубоскалят заокеанские союзники США. – Не обращайте внимание на саму присягу Трампа. В этот день свершится гораздо более запоминающийся апофеоз: женщина, снявшаяся обнаженной на ковре, мертва – да здравствует новая сказочная жена!»

«Ушли в прошлое короткие юбки и потрепанные глубокие декольте, корсеты от Дольче и максимально смотрящие в разные стороны груди, накачанные, как футбольные мячи… Сейчас же нет «искры», никаких декольте – за последние 12 месяцев третья миссис Трамп сменила откровенные наряды на платья, пальто и туфли на шпильках, которые с гордостью носили бы Джеки и Нэнси, пока их мужья выполняли тройной аксель в своих могилах», – сокрушаются в The Times.

Британский обозреватель отмечает, что Мелания совершила переход на уровень одной из самых модных женщин в мире. Тем не менее есть кутюрье, которые отказываются одевать супругу нового президента. «Она не должна носить мои вещи, – заявил Том Форд, – они очень дороги». А вот точка зрения Умберто Леона из Kenzo: «Даже если она покупает ваши вещи, вы не должны одевать – столько людей не поддерживают ее».

Но есть и те, для которых сотрудничество с Меланией Трамп – патриотический долг. «Мелания заслуживает уважения, как и любая другая первая леди до нее», – говорит Диана фон Фюрстенберг. «Она очень красивая женщина, и дизайнеры должны гордиться тем, что одевают ее», – вторит Томми Хилфигер. А когда госпожа Трамп встретила Новый год в шедевре от Дольче & Габбана, Стефано Габбана украсил свой инстаграм смайликами в виде сердца.

Квартирный вопрос

Один президент съезжает – другой поселяется. The New York Times посвящает материал изменениям, которые ожидают сам Белый дом в качестве жилища первой семьи США.

Ровно в 12.01 в пятницу, как только Дональд Трамп будет приведен к присяге, десятки федеральных служащих приступят в Белом доме к смене мебели, одежды, произведений искусства, туалетных принадлежностей и дежурных закусок, чтобы они соответствовали вкусу нового жильца.

Барак Обама и его супруга Мишель уже начали перевозить вещи в свое новое жилище, расположенное менее чем в двух милях от Белого дома. Но основная нагрузка ляжет на служащих президентской резиденции только после процедуры передачи власти. «Ностальгия смешивается с остервенением», – подмечает The New York Times.

Утром в день инаугурации дворецкие, горничные, повара, садовники и другие служащие соберутся для прощания с уходящей президентской четой в Восточном зале Белого дома. Могут быть слезы.

В резиденции произойдут изменения разной степени – от самых простых до кардинальных. Обама, чья семья до наваждения привержена к здоровой пище, держит большую миску яблок на столе в Овальном кабинете и жует миндаль, почитывая перед сном книгу. Теперь же в кладовых на кухне Белого дома непременно должно быть достаточное количество чипсов: Трамп является поклонником фаст-фуда и особенно любит марки Doritos и Lays.

Вполне возможно, что первые месяцы президентства Трампа Белый дом будет пустовать: Мелания Трамп собирается оставаться на Манхэттене еще несколько месяцев, чтобы их сын Баррон мог закончить учебный год в тамошней частной школе. Сама же миссис Трамп пожелала организовать хорошо освещенную комнату, в которой она будет наносить макияж и проводить процедуры для волос.

Кроме того, по настоянию Дональда Трампа будут заменены шторы в Овальном кабинете. Сейчас они темно-красные. Какими станут, издание не сообщает.

Еще одна деталь: постоянная коллекция произведений, содержащихся в Белом доме, инвентаризирована, а полиция следит за тем, чтобы съезжающий президент случайно не прихватил с собой того, что ему не принадлежит. Чета Клинтонов, например, в 2001 году была вынуждена возвратить около $ 50 000 за подарки, которые они не имели права вывозить.

Инаугурация: что, где, когда и как

Церемония инаугурации Дональда Трампа ознаменуется протестами во всех пятидесяти штатах и 32 странах, сообщает общенациональная газета USA Today.  Но это только добавит ей значения.

Возведение Трампа во власть продлится три дня. Торжества начнутся днем 19 января. В три часа по вашингтонскому времени он возложит венок на Арлингтонском национальном кладбище в честь павших американских солдат. Часом позже избранный президент выступит с краткой речью на бесплатном для вашингтонцев концерте Make America Great Again. В 19.30 на вокзале Washington’s Union Station состоится ужин при свечах, на котором Дональд Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс вместе с семьями поблагодарят за поддержку спонсоров инаугурации.

20 января, день инаугурации, начнется, как сообщает The New York Times, «с тихой молитвы». Рано утром в гостевом доме президента США Blair House пройдет частный семейный завтрак, на котором будут присутствовать личные гости Трампов. В полдевятого утра состоится молебен в Епископальной церкви Святого Иоанна, которая находится в нескольких минутах ходьбы от гостевого дома.

В 9.30 Трамп и Обама вместе с женами попьют кофе, после чего оба президента отправятся в Капитолий по Пенсильвания авеню. В 11.30 все гости, приглашенные на инаугурацию, должны занять свои места. Около полудня Дональд Трамп принесет присягу на двух Библиях – собственной, которой он владеет с детства, и принадлежавшей Аврааму Линкольну. Затем Трамп выступит с речью. После этого Обама попрощается с преемником и покинет Капитолий через Восточный выход.

Трампу же предстоит отобедать в Ротонде Капитолия вместе с друзьями и государственными деятелями, после чего наступит пора для парада вооруженных сил. В семь часов вечера начнутся три инаугурационных бала: два официальных – на разных этажах вашингтонского Конгресс-центра, и один неофициальный, в здании Национального музея. Трамп должен побывать на каждом.

Официальные мероприятия инаугурации завершит в 10 часов утра 21 января национальный молебен в Вашингтонском национальном соборе, который призван помочь Дональду Трампу и вице-президенту Пенсу «начать свой срок в молитве и размышлениях». Кстати, в это же время митингом у подножия Капитолийского холма начнется крупнейшая акция протеста – Женский марш на Вашингтон, который должен завершиться к 1.15 пополудни.

Евгений Хакназаров, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
1-2us
18 января 2017 г. 21:07
вашингтон опустеет так же, как московские улицы во время инаугурации нашего президента?
mashinostroitel
18 января 2017 г. 20:42
Сними двух проституток, и пусть они обписают друг друга. Почувствуй себя президентом США!
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