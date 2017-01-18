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18.01.2017 18:58

Иордань у Петропавловской крепости будет открыта 19 января с 11.00 до полуночи

Центральная иордань в Петербурге у Петропавловской крепости будет доступна для всех желающих с 11 утра в четверг 19 января. Закроется она в полночь.

Как рассказал организатор купания в иордани Константин Блохин, чин освящения воды проведет в 12.30 настоятель Смольного собора протоирей Петр Мухин.

Ранее МЧС распространило информацию о том, что иордань откроется в среду, 18 января, в 18.00 и закроется ночью в 03.00. Организаторы опровергают это сообщение.


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