Водителю с ножом, набросившемуся на скорую в Петербурге, продлили срок задержания на сутки

Следствие вышло с ходатайством об аресте 45-летнего водителя «Мерседеса», который после ДТП со скорой вышел выяснять отношения с ножом в центре Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Городского суда Петербурга, Куйбышевский суд не стал арестовывать мужчину, но продлил ему срок задержания до 20 января.

Напомним, что 17 января 45-летнего Самира Сеидова задержали на двое суток, после того как дознание Центрального УМВД возбудило уголовное дело по статье 119 (угроза убийством) УК РФ. Его подозревают в том, что после того столкновения со скорой на Михайловской улице, 2, он вышел выяснять отношения с медиками с ножом.

При этом компания «Петербургская неотложка», бригада которой подверглась нападению, уверяет, что ДТП не было.

Расследованием дела из-за большого общественного резонанса занялся следственный отдел Центрального района ГСУ СК РФ по Петербургу.