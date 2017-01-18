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18.01.2017 18:49
22 Комментариев

В смерти пассажира “Везет” виноват врач

МВД Петербурга обозначило крайнего в истории с насмерть замерзшим пассажиром компании “Везет”, и это не сотрудники такси. Следствие всерьез рассматривает версию причастности врача, которого перед поездкой посещал пенсионер Гридюшко.
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Архив/ Петр Ковалев/Интерпресс

Месяц расследования обстоятельств смерти петербуржца Льва Гридюшко привел полицию и Следственный комитет к врачу поликлиники. Он вошел в круг возможных подозреваемых в том, что таксист «Везет» завез пенсионера в ошибочную деревню, оставил одного на морозе, а диспетчерская служба проигнорировала просьбу полиции о помощи в розыске безвестно исчезнувшего человека.

Вечером 15 декабря 2016 года 77-летний Лев Гридюшко был посажен дочерью в автомобиль, заказанный через диспетчерскую службу «Везет». Водитель вместо деревни Иннолово завез его в соседнюю и оставил. Обеспокоенная дочь подняла на ноги полицию четырех отделов, но ночные поиски безвестно пропавшего человека натолкнулись на железобетонный аргумент «Везет»: «С водителем не соединяем». На следующий день Гридюшко нашли мертвым. Экспертиза назвала причиной смерти острый инфаркт миокарда.

СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вледствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Логика подсказывала, что в круг потенциальных подозреваемых попадут водитель, диспетчеры «Везет» и руководители этой службы, установившие своеобразные правила бизнеса.

Но есть тонкости. Перед поездкой на такси Гридюшко в сопровождении дочери Натальи Кесеги посещал поликлинику № 105 Красносельского района. У пенсионера был рак горла.

А раз так, то врач должен был предвидеть трагические последствия для Гридюшко. И эта логика – официальная.

После смерти петербуржца депутат Госдумы Михаил Романов обратился в ГУ МВД Петербурга и области за разъяснением: как вы, уважаемые правоохранители, смотрите на эту ситуацию?

Вечером 17 января 2017 года ответ пришел в Госдуму. Он подписан врио начальника полиции ГУ МВД Джаладьянца.

«Поскольку Гридюшко посещал врача поликлиники, есть основания полагать, что его смерть наступила в результате ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей, так как врач не учел возможности летального исхода, хотя должен был, при необходимой внимательности и предусмотрительности, определить критическое состояние пациента. В связи с изложенным, полагая, что имеется прямая причинно-следственная связь между ненадлежащим оказанием медпомощи при обращении и дальнейшей смертью пациента, возбуждено уголовное дело», – указано в ответе. В последнем абзаце уточнено, что в рамках расследования также устанавливается степень ответственности диспетчерской службы «Такси Везет» и водителя.

Наталья Кесеги сопровождала отца в поликлинику 15 декабря. В беседе с «Фонтанкой» она подтвердила, что Гридюшко был осмотрен врачом.

«Никаких жалоб на сердце папа не высказывал. И тем более не поднимался вопрос о госпитализации, так как показания отсутствовали. Он вообще хотел, чтобы медики оставили его в покое», – пояснила Наталья.

Директор некоммерческого партнерства «Петербургское такси» Александр Холодов, который ознакомился с ответом депутату Романову, тоже удивлен позицией следствия:

«Получается, форс-мажор, в котором оказался пенсионер, не учитывается. Я скорее поверю, что у него случился инфаркт на почве переохлаждения. К тому же в такси его сажала дочь, которая наверняка бы заметила признаки предынфарктного состояния».

Также Холодов считает, что на ненадлежащее оказание услуг необходимо проверять «Везет».

«Это диспетчерская служба, которая оказывает информационную посредническую услугу между пассажирами и водителями. Я почти уверен, что диспетчер, принимавшая заказ, не находилась в Петербурге, колл-центры экономически целесообразно держать в глубинке. Заказчик услуги, дочь покойного, не получила в полном объеме услугу. Ее не скоординировали с водителем. При этом учтем, что информационное посредничество – это фактически единственный вид деятельности, который признает за собой «Везет».

По данным «Фонтанки», интерес СК к службе стихает. Допрошенный представитель «Везет» оправдался тем, что диспетчеры отказали Кесеги и полицейским в телефонной связи с водителем из соображений заботы о социально незащищенных слоях населения. Будто бы те, кто хочет узнать, куда едет пенсионер, потом могут смошенничать и забрать квартиру.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (22)
nuga
18 января 2017 г. 21:17
Arni: Дочь на работу пошла,посадила в такси,там должны были встретить,а таксист оказался Сусанином.Люди детей самолетами отправляют и ничего.Сдал,принял.За пассажира отвечает транспортная компания.
nuga
18 января 2017 г. 21:13
Охринеть,сделали крайнего врача.Инфаркт провоцирует холод,тревога и возраст и ситуация брошенного в лесу человека.Здорово отмазали такси.Люди, не пользуйтесь шарашкиными конторами
Kamerton
18 января 2017 г. 21:12
Modest: Господи, до чего же всё прогнило в путинской России!
mashinostroitel
18 января 2017 г. 21:12
Скоро РПЦ вообще запретит в стране медицину, а Единая Россия и ЛДПР ее в этом поддержат. Заодно бюджет здравоохранения можно будет перенаправить попам. Уже заявили, что медицина — это занятие не для церковных людей и несовместимое с верой. Не гоже свечки ставить ректально, да еще и купленные не в церкви.
pavas
18 января 2017 г. 21:04
AK™: Подумал то же самое.
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