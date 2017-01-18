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18.01.2017 18:46

Во дворце Петра III почти за 40 млн рублей отремонтируют окна и двери

 

Конверты с заявками на работы по сохранению живописи на дверях и окнах Ораниенбаумского дворца Петра III в Петродворцовом районе Петербурга вскрыли в ГМЗ «Петергоф» 18 января. Реставрацию музейщики оценили в 37,7 миллиона рублей.

Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок, после вскрытия конвертов сотрудники музея проведут предквалификационный отбор и только 20 января рассмотрят заявки. После этой процедуры будут определены художники, которые займутся реставрацией.

Согласно конкурсной документации, в ремонте нуждается роспись, имитирующая лаковые панели на дверях в «Картинный зал», «Буфетную», «Кабинет», «Спальню» и «Будуар». Кроме того, во дворце необходимы работы по сохранению живописи на оконных рамах в помещениях «Спальня», «Кабинет» и «Картинный зал».

Лаковые панно, которым необходим ремонт, выполнены в китайском стиле и принадлежат кисти русского художника Федора Власова. Всего во дворце 218 таких композиций, а их общая площадь составляет 70 квадратных метров. Эксперты называют эти росписи уникальными и самыми ценными во всем внутреннем убранстве дворца.


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