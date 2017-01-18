Еще
21:27 18.01.2017
Пришлите свою новость!
21:16
Путин обсудил Украину с Меркель и Олландом
21:08
Кличко выступил против предложения Савченко обменять Крым на Донбасс
20:11
Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» переезжает на арену на Крестовском острове
19:43
Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям
19:38
Самолет Pegas Fly экстренно сел в Красноярске из-за засора в туалетах
19:33
Минфин планирует внести новое бюджетное правило в Госдуму в весеннюю сессию
19:26
Подлинность нотариальной доверенности теперь можно проверить в Интернете
19:24
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
19:19
Минтранс Финляндии хочет ввести плату за пользование дорогами
19:15
Российская биржа ушла в минус
19:09
Вооруженному обидчику скорой предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством
19:02
"Квадрат.ру": Семейное положение будет не скрыть от петербургских нотариусов
18:58
Иордань у Петропавловской крепости будет открыта 19 января с 11.00 до полуночи
18:54
Водителю с ножом, набросившемуся на скорую в Петербурге, продлили срок задержания на сутки
18:50
Минздрав хочет отменить детские медосмотры при поступлении в школу
18:46
Во дворце Петра III почти за 40 млн рублей отремонтируют окна и двери
18:43
Кокорин: Разговоры об интересе китайцев - это несерьезно
18:35
Британский Верховный суд 24 января вынесет вердикт по запуску Brexit
18:24
В Петербурге будут судить автоледи, погубившую пенсионера-пешехода
18:19
Читатели: В домах микрорайона Ржевка-Пороховые нет тепла
18:17
В жилом доме в Лаголово взорвался газ
18:12
Глава Росконгресса: Популярность ПМЭФ растёт в США
18:04
Парламент Украины обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене
17:52
Сирийская армия начала наступление на Пальмиру
17:36
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном»
17:32
Лётчики России и Турции впервые вместе отбомбились по террористам
17:24
"Квадрат.ру": Затоваренным локациям вблизи КАД грозит снижение цен
17:20
В Петербурге суд признал пропаганду Кришны законным миссионерством
17:18
Спецкор «Фонтанки» Ирина Тумакова получила премию «Редколлегии»
17:11
Защитникам Исаакиевского собора запретили митинговать на Марсовом поле
17:08
Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов
16:58
Во Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков
16:57
По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры
16:41
Human Rights Watch призвали власти Украины отменить запрет на трансляцию "Дождя"
16:31
Рейтинг Обамы достиг максимума
16:25
В больницу Раухфуса доставили детей из Симферополя по экстренным показаниям
16:22
Карельские чиновники пообещали не разгонять крещенские купания в Лахденпохье
16:16
Разыскиваемый в Финляндии серийный убийца мог сбежать в Россию
16:12
Смольный: Первая очередь долгостроя «Ленинский парк» будет сдана к концу марта
16:01
Недельная инфляция в России составила 0,1%
15:56
В Курортном районе задержан охотник на горничных, не говорящий с полицейскими без марлевой повязки
15:51
Путин поручил найти новые стимулы для российской экономики
15:50
Петербургский Фонд имущества сдает в аренду офисы ГУП «ТЭК»
15:28
Читатели жалуются на холодные из-за аварии батареи на Замшиной улице
15:24
За долги по коммунальным платежам у петербуржца забрали два iPhone
15:20
В Выборге приятели-пешеходы избили и "похитили" водителя
15:12
Лодыгин и Шатов сыграют против «Видеотона» с первых минут
15:08
«Петербургская неотложка»: ДТП с «Мерседесом» на Михайловской не было
15:04
Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам
15:00
Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира
14:56
На время Крещения в Петербурге ограничат движение
14:54
Петербург готовится принять «революционных» китайских туристов
14:50
МЭР и ЦСР Кудрина запустили сайты по обсуждению стратегии - 2035
14:33
Путин: Потребность в энергоресурсах будет только расти
14:22
Петербурженка заплатит штраф в полмиллиона, чтобы носить собственные драгоценности
14:18
«ДП»: Компания Raven Russia покупает у фонда NHC все активы в Петербурге
14:10
Кокорин: Черчесов пришел в сборную не просто так
14:06
В Приморском районе взяли вора-"обезьяну", который говорит на английском и живет в храме
14:02
Мировой туризм соберется на MATKA Nordic в Хельсинки
13:58
Семак ввел штрафы за мат в "Уфе"
13:54
Компания муниципального депутата организует митинг за передачу Исаакия
13:47
В центральной Италии произошло второе крупное землетрясение
13:42
Спикер парламента Петербурга будет контролировать, кого депутаты берут к себе в помощники
13:41
Джек Николсон собрался на пенсию
13:33
На дне Ижоры продолжают искать пропавшего мальчика
13:29
В центральной части Италии произошло землетрясение
13:22
В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в стрельбе на Крестовском
13:18
Макаров о потасовке в ЗакСе: Был высокий градус дискуссии, но конструктивной
13:13
Байден пообещал, что Россия вмешается в европейские выборы
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
18.01.2017 18:43

Кокорин: Разговоры об интересе китайцев - это несерьезно

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что слышал об интересе к нему со стороны китайских клубов. По словам форварда, он не придал этому значения, так как никаких предложений в клуб не поступало. Кроме того, россиянин подчеркнул, что был удивлен переходом Акселя Витселя в "Тяньцзинь".

- Были какие-то разговоры об интересе со стороны как китайских, так и европейских клубов ко мне, но никаких официальных обращений в "Зенит" не было, а значит – это не совсем серьезно, – приводит ТАСС слова Кокорина. – Сейчас, скорее всего, я бы не поехал в Китай, так как думаю о домашних чемпионате мира и Кубке конфедераций, которые очень важны для меня. Нужно всегда быть на виду у наших тренеров, доказывать, что достоин играть в национальной сборной, чтобы не вылететь из ее обоймы.

Признаюсь честно, меня немного удивил переход Акселя в китайский клуб. На протяжении долгого времени я читал, что он должен был перейти в "Ювентус", у него даже были какие-то договоренности с итальянским клубом, но, видимо, все резко поменялось. Трудно судить, насколько пойдет на пользу Витселю переезд в китайский чемпионат, ведь мы не совсем понимаем его силу. Во время сбора мы играли с китайской командой, и она выглядела неплохо, правда, во второй половине матча ее футболисты устали, но игра на сборе это не показатель. Если Витсель выбрал такой путь, значит, он посчитал такое развитие своей карьеры правильным.

Источник: Спорт-Экспресс


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53

Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам

Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» переезжает на арену на Крестовском острове
Кокорин: Разговоры об интересе китайцев - это несерьезно
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном»
Лодыгин и Шатов сыграют против «Видеотона» с первых минут
Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира
Кокорин: Черчесов пришел в сборную не просто так
Семак ввел штрафы за мат в "Уфе"
Новоиспеченный игрок "Спартака" пообещал дать бой команде Луческу
СМИ: 3 миллиона евро за переход Молло в «Зенит» оформлены как бонусы
Бегун Шубенков решил соревноваться под нейтральным флагом
Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время
Кокорина осудили за наркобарона
Как живут футболисты в Китае
Мундиаль по-новому: ощущение полной фигни
«Зенит» эпохи дешевой нефти
Хинди руси бхай бхай
Чемпион из зоны
Спорт, который мы потеряли
«Железный» Ибрагим
Россию неправильно поняли, мы не признались в допинге
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям

По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры

В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты

Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов

Архив/Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Где подготовлены купели на Крещение

Замшину улицу заливает кипятком

Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53
Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам
Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.