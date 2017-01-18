Кокорин: Разговоры об интересе китайцев - это несерьезно

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что слышал об интересе к нему со стороны китайских клубов. По словам форварда, он не придал этому значения, так как никаких предложений в клуб не поступало. Кроме того, россиянин подчеркнул, что был удивлен переходом Акселя Витселя в "Тяньцзинь".

- Были какие-то разговоры об интересе со стороны как китайских, так и европейских клубов ко мне, но никаких официальных обращений в "Зенит" не было, а значит – это не совсем серьезно, – приводит ТАСС слова Кокорина. – Сейчас, скорее всего, я бы не поехал в Китай, так как думаю о домашних чемпионате мира и Кубке конфедераций, которые очень важны для меня. Нужно всегда быть на виду у наших тренеров, доказывать, что достоин играть в национальной сборной, чтобы не вылететь из ее обоймы.

Признаюсь честно, меня немного удивил переход Акселя в китайский клуб. На протяжении долгого времени я читал, что он должен был перейти в "Ювентус", у него даже были какие-то договоренности с итальянским клубом, но, видимо, все резко поменялось. Трудно судить, насколько пойдет на пользу Витселю переезд в китайский чемпионат, ведь мы не совсем понимаем его силу. Во время сбора мы играли с китайской командой, и она выглядела неплохо, правда, во второй половине матча ее футболисты устали, но игра на сборе это не показатель. Если Витсель выбрал такой путь, значит, он посчитал такое развитие своей карьеры правильным.