Британский Верховный суд 24 января вынесет вердикт по запуску Brexit

Верховный суд Великобритании объявил, что вердикт по апелляции правительства страны на решение лондонского Высокого суда, постановившего ранее, что кабинету министров требуется разрешение британского парламента для запуска процедуры выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, будет вынесен 24 января, пишет The Guardian.

При удовлетворении апелляции правительства премьер-министр Британии Тереза Мэй сможет беспрепятственно запустить Brexit в конце марта 2017 года.