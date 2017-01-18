Читатели: В домах микрорайона Ржевка-Пороховые нет тепла

Жители домов в районе Ленской улицы в Красногвардейском районе Петербурга жалуются на отсутствие отопления в домах.

Как пишут читатели, тепла нет в районе Ленской улицы, на проспектах Наставников, Энтузиастов и Косыгина, а также на улице Коммуны.

Как «Фонтанке» объяснили в ГУП «ТЭК», теплоснабжение ограничено из-за плановых работ. Отопление было переведено на резервную схему в час дня 18 января. В компании сообщили, что работы проводит компания «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Завершить их планируется через сутки – к десяти вечера 19 января.