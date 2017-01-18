Куда пропадают воспитанники «Зенита»?

В разгаре первые тренировочные сборы «Зенита». Товарищеские матчи, двухразовые тренировки, фотографии с павлином на берегу моря. По традиции с основной командой в ОАЭ отправились честолюбивые дублеры из песни Пахмутовой и Добронравова. «Фонтанка» задалась вопросом: а куда делись те молодые игроки, которые ездили на сборы в предыдущие годы.

Петербург — особенный с футбольной точки зрения город, тут на протяжении десятилетий считали и считают, что «Зенит» – городская команда и играть в ней должны преимущественно горожане, т.е. собственные воспитанники.

Случается, что эта идеологема приобретает специфические формы (вроде пресловутого «Манифеста» от виража). Но в целом в мире «модернфутбола» такие ретроценности обычно вызывают симпатию.

В первой золотой команде иногородних было по пальцам пересчитать. Да и у кого язык повернется назвать Анатолия Давыдова (Тула) или Михаила Бирюкова (Орехово-Зуево) не петербуржцами? Грандиозное футбольное поколение начала XXI века: Аршавин, Кержаков, Малафеев, Быстров, Денисов (петитом: Власов, Николаев, Макаров, Лобов). Последние 10 лет приток футболистов – выпускников городских футбольных школ в главную команду практически иссяк.

Болельщики горько шутят про «стену между основой и дублем», которую воздвиг коварный Властимил Петржела (это не совсем так, скорее, начало этой печальной тенденции исторически совпало с новым витком развития отечественного футбола). Сейчас у Луческу в основной команде осталось два петербуржца: братья Кержаковы. И несмотря на нашу предвзятость и искреннюю симпатию к Александру и Михаилу, мы констатируем, что ребята скорее ближе к скамейке запасных, нежели к стартовому составу.

Именно поэтому каждый розовощекий футболист, отправляющийся на сборы с основной командой, оказывается под грузом пристального внимания, о котором он, полагаю, даже не подозревает. В Эмираты Луческу позвал с собой опорного полузащитника Леона Мусаева (17 лет) и футболиста группы атаки Даниила Лесового (19 лет). Болельщики уже отмечают их индивидуальные действия в товарищеских матчах, у кого ноги быстрые, а у кого удар есть. Нам стало интересно: куда пропали те ребята, которые уезжали в январе с основой ранее.

Методика исследования у нас была проста: мы взяли пятилетний отрезок, 5 январских сборов и выписали всех молодых. Почему именно пять лет? Дело в том, что как раз 5 лет назад январские сборы из-за перехода на систему осень-весна из предсезонных превратились в промежуточные (со стороны может показаться, что разница небольшая, но на самом деле программа сборов в разное время года отличается).

Во время зимней паузы в том длинном чемпионате 2011-2012 «Зенит» отправился на сборы в Дубай. Лучано Спаллетти взял с собой 26 футболистов. Молодыми из них можно было считать троих: 20-летних Игоря Чеминаву (здесь и далее — возраст на момент вызова на сборы) и Дмитрия Телегина, а также 19-летнего Дениса Терентьева. Что характерно, все — защитники. Еще один — 17-летний вратарь Артем Леонов — находился на сборах на просмотре, но Спаллетти впечатлить ему не удалось: контракт так и не был подписан.

Из них на тот момент опыт игры за основу был только у Чеминавы, если, конечно, так можно назвать три появления за весь год на поле на последних минутах, два из которых пришлись на добавленное время. Помогло это в итоге не сильно. Еще 23 января Чеминава жаловался в интервью на тяжелые нагрузки на сборах, а спустя месяц отправился в аренду в «Сибирь», где, видимо, нагрузки были легче. Летом 2012 он вернулся, продлив контракт с «Зенитом» на год, однако в основе больше так и не появился. Начались скитания. Сначала была неудачная попытка перейти в «Томь», потом сезон в петербургском «Динамо» и переезд в 2014 в эстонский «Калев», который стал первым взрослым клубом для Чеминавы, где он по-настоящему заиграл: 51 матч и 5 голов. В Россию он вернулся в 2015, перейдя в подольский «Витязь» из ПФЛ (третий дивизион). Там он и числится до сих пор. В текущем сезоне Чеминава сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Для Дмитрия Телегина сборы с основой «Зенита», кажется, до сих пор остаются самым ярким впечатлением взрослой карьеры. Уже в июне 2012 с ним расстались. Телегин отправился скитаться по разным клубам. Сезон 2015/16 Телегин провел в футбольном клубе «Новокузнецк», а в сентябре 2016 перешел в «ТСК-Таврию», выступающую в крымской премьер-лиге.

У Дениса Терентьева в настоящий момент самая успешная карьера из наших героев. В «Зените» он тоже не задержался, отправившись осенью 2012 года на правах аренды в «Томь». Затем кратковременное возвращение в «Зенит-2», обратно в «Томь» и, наконец, судьбоносный переход в «Ростов» в 2015 году. И хотя сезон 2015/16 Терентьев у Курбана Бердыева провел в роли игрока на замену (в 14 сыгранных матчах воспитанник «Зенита» лишь 6 раз выходил в старте), свою серебряную медаль чемпионата России и право выступить в Лиге чемпионов он получил заслуженно.

Напомним, что «Зенит» в том сезоне стал третьим и в Лигу чемпионов не попал. В нынешнем чемпионате Терентьев уже играет заметно больше, став полноценным футболистом стартового состава: в 25 матчах, которые провел «Ростов» с августа, Денис 13 раз выходил с первых минут, четырежды — в Лиге чемпионов. Сейчас Терентьев находится в тех же ОАЭ на сборах, но в перерыве между тренировками нашел время поговорить с "Фонтанкой" о событиях пятилетней давности:

"На том сборе я почти не тренировался – были проблемы со здоровьем. Так что я больше бегал. Было немного волнительно, как и для любого молодого спортсмена. Но ничего. Такая притирка к своим старшим товарищам по команде должна быть в жизни каждого. Волнение уходит: через тренировки, через общение становишься ближе к команде и чувствуешь себя более комфортно рядом с мастеровитыми футболистами. Общались тогда больше своими, молодыми: Чеминава, Телега тот же. Витя Файзулин иногда был рядом из тех, с кем можно было поговорить. За столом сидели всей этой "блокадной" группой футболистов, со старшими. Поэтому приходилось быстро есть. Чтоб не оставаться последним. Что такое "блокадная группа"? На самом деле я это только сейчас от ребят из "Ростова" услышал: ну блокадники, Керж, Шава, петербургские футболисты из старичков. Еще до тех сборов я тренировался с основой у Спаллетти, в 17, кажется, лет начал такие тренировки. В принципе, знал его требования, знал, что он хочет от футболистов на поле. У меня осталось впечатление большого профессионала; он остается одним из больших тренеров, с кем мне, к счастью, удалось поработать. Отличия от дубля в тренировочном процессе были. Как бы банально это ни звучало, главное отличие было в скорости принятия решения. Интенсивность? Да нет, у Анатолия Викторовича Давыдова с интенсивностью тренировок тоже было все в порядке, у него Фатих Текке чуть ли не в обморок падал. А вот скорость принятия решения – главное отличие. Были специальные футбольные упражнения для защитников, к примеру, игра на опережение. Было очень интересно. Думал ли я о том, почему не удалось зацепиться тогда за место в основном составе? Да думал, конечно. Уровень футболистов был высокий. Наверное, каждый молодой футболист считает себя довольно перспективным, заслужившим право сыграть в основе. Но спустя несколько лет смотришь на тех же молодых, по сути – на себя трехлетней давности, и понимаешь, что нужно еще поработать, чтобы всерьез конкурировать с футболистами основного состава и играть на их уровне. Дать совет молодым футболистам? Ничего другого еще не придумано: работать на сто процентов, оставаться после тренировок, только через пот это все достигается. Я сейчас слышу от многих, что в "Зените" сейчас обстановка поспокойней стала, молодежь более адаптированной стала. Так что в психологическом плане им сейчас должно быть полегче".

На зимние сборы-2013 Спаллетти взял 24 футболиста, из них четверо представляли молодое поколение: 19-летний вратарь Егор Бабурин, 18-летний защитник Андрей Иванов, его ровесник полузащитник Алексей Евсеев и 17-летний защитник Степан Ребенко.

Как известно, Бабурин и Евсеев до сих пор в Петербурге и играют за «Зенит-2». Про Бабурина уже давно говорят, что его пора привлекать к матчам основы. В этом смысле его карьера развивается удивительным образом. В сезоне 2012/13 молодой голкипер отыграл два матча от свистка до свистка: с «Локомотивом» (1:0) и «Амкаром» (0:0). Еще дважды он выходил на замену: против «Мордовии» (1:0) на 11 минуте и против «Крыльев Советов» на 46 (1:0). Он не пропустил ни одного мяча, и казалось, что дальше доверия к нему будет все больше, но за все последующие сезоны он лишь однажды вышел на замену на 87-й минуте. Ходят слухи, что в ближайшее время Бабурин все-таки сменит команду и перейдет вслед за Семаком в «Уфу».

В похожей ситуации находится и Евсеев. За последующие после сборов-2013 годы он всего семь раз выходил в основе «Зенита» в матчах премьер-лиги и каждый раз это была замена на последних минутах. Зато оба — твердые игроки основы «Зенита-2», играющего в ФНЛ.

По похожему сценарию сначала развивались карьеры Иванова и Ребенко, но они предпочли попытать счастья где-нибудь еще. В итоге Ребенко сейчас пробивается в основу (пока безуспешно) тульского «Арсенала», выступая за дубль «канониров», а Иванов с ходу завоевал место в основе первой команды «Мордовии» из ФНЛ.

Зимние сборы-2014 стали последними для Спаллетти в «Зените». В Катар поехали 25 игроков, из которых молодых было всего трое: опять Егор Бабурин, а также 16-летний защитник Джамалдин Ходжаниязов и 20-летний полузащитник Иван Соловьев.

Иван Соловьев, переходя в 2013 году в «Зенит» в статусе основного игрока московского «Динамо» и одного из самых талантливых молодых футболистов России, в итоге сыграл за «Зенит» всего 18 минут. В 2016 году он ушел в аренду в финский «Лахти», где, наконец, обрел постоянную практику. Летом у него истек контракт с «Зенитом», и он отправился в «Факел» из ФНЛ. Теперь Соловьев в каждом интервью рассказывает, как его обманул Виллаш-Боаш и что в «Зените» молодым игрокам делать нечего.

Ходжаниязов после зимних сборов-2014 сыграл всего один матч за основу, выйдя на 60-й минуте против «Амкара» (2:1) в премьер-лиге, и с тех пор больше в первой команде на поле не появлялся. Из всех наших героев он выбрал один из самых экзотических вариантов развития карьеры. В 2015 году он перешел в «Орхус» из Высшей лиги Дании, где и играет до сих пор. Играет много, стабильно, а в этом сезоне даже забил один гол. Свою поездку в Катар Ходжаниязов вспоминает так:

«Когда меня впервые вызвали на сборы с первой командой, счастливее человека в тот момент, наверное, не было. Мы поехали в Катар. Там были шикарные условия, шикарные поля. Мне казалось, что я нахожусь в сказке. Этот сбор я буду помнить еще очень долго. Это было прекрасное время. Тренеры доброжелательно относились ко всем молодым игрокам, в том числе и ко мне. Но больше всего полезных советов я получил от футболистов. Это был мой первый сбор, и я старался больше общаться со старшими ребятами. Они постоянно что-то подсказывали. Я впитывал всю эту информацию и многое из того, что я тогда узнал, до сих пор помогает мне. В профессиональном футболе вообще очень редко возникает какая-то зависть. Тут все просто: кто сильнее, тот и играет. Тогда в Катаре точно никто ни на кого не обижался, и атмосфера была отличная. Не зазвездился ли я после этого сбора? Со стороны, конечно, виднее, но, как мне кажется, ничего такого не было. Я просто старался сделать свою работу качественно, сделать себя лучше, получить максимум опыта и знаний. Почему не получилось в итоге закрепиться в «Зените»? Не знаю. Может, опыта не хватило. На тот момент на моей позиции играли более опытные игроки. Я прекрасно понимал, что «Зенит» – амбициозный клуб, который всегда борется за первые места. Когда на мою позицию выбрали других футболистов, я принял решение уехать. В Дании я для себя нашел очень многое как в футбольном плане, так и в жизненном. «Орхус» — это достаточно именитый клуб. По скандинавским меркам он вообще один из самых успешных. Меня здесь все устраивает».

Сбор в январе 2015 года стал первым зимним у Андре Виллаш-Боаша как главного тренера «Зенита». Португальский тренер взял в Катар 27 игроков, включая пятерых из молодежи: вратарей Егора Бабурина, 18-летнего Максима Рудакова, 19-летнего Александра Васютина, 20-летнего защитника Илью Зуева и 18-летнего нападающего Рамиля Шейдаева.

Рудаков после сборов вернулся в молодежный состав, а осенью-2016 ушел в аренду в пензенский «Зенит» из ПФЛ. Васютин также играл за молодежку, а в августе 2016 ушел на полгода в аренду в «Лахти». Запомнился крайне необычным для вратаря дебютом в финском чемпионате: 13 августа в первом же матче против ПК-35 вышел в стартовом составе и на второй компенсированной минуте при счете 0:1 забил гол со штрафного.

Зуев после сборов вернулся в «Зенит-2», где и играет до сих пор. В текущем сезоне отыграл 20 матчей (все в основе), забил 2 гола.

Шейдаева к основе тоже подпускали с очень большой осторожностью: всего 5 матчей, в каждом из которых Виллаш-Боаш выпускал его незадолго до финального свистка. В 2015 он ушел в аренду в «Рубин», сыграл там один матч и вновь присел на скамейку запасных. Летом 2016 у Шейдаева закончился контракт, он сменил спортивное гражданство на азербайджанское и перешел в турецкий «Трабзонспор». В первом же матче за свою новую команду он забил гол, но дальше все вернулось на круги своя: следующие три игры в чемпионате Турции он полностью провел на скамейке запасных, еще в одном матче вышел на замену на 80-й минуте.

Зимние сборы – 2016 получились рекордными по количеству молодежи. Из 24 футболистов таковых набралось 9 человек: уже знакомые нам Васютин, Зуев и Иванов, а также 19-летний вратарь Игорь Обухов, 20-летний защитник Илья Кубышкин, полузащитники Вячеслав Зинков (22 года), Артем Поникаров (19), Никита Андреев (18) и 19-летний нападающий Павел Долгов.

Обухов и Долгов по-прежнему играют за «Зенит-2», но если у первого пока перспектив на повышение нет вообще, то второму 8 раз давали шанс проявить себя в первой команде, если, опять же, можно назвать шансом выход на замену за пару минут до финального свистка.

Кубышкин, доиграв сезон в «Зените-2», отправился покорять чешский чемпионат: четыре матча, лишь два из которых в стартовом составе клуба «Слован» из Люберец (к слову, в «Словане» доигрывает Милан Барош). Зинков отметился суперголом на тех сборах, а спустя полгода играл уже за «Крылья Советов» (4 матча, 1 — в старте). Никита Андреев в сентябре был отдан в аренду словацкому клубу «Кошице», где сыграл в шести матчах (три в старте). Артем Поникаров в последний день летнего трансферного окна – 2016 перешел в раменский «Сатурн». Как он сам выразился в своем инстаграме: «Запрыгнул в последний вагон». Пока до игры за основу его не допускают, и Поникарову приходится выступать в чемпионате Московской области за команду под названием «УОР №5», подшефную «Сатурну».

И вот сборы-2017 – с Мирче Луческу.

Полузащитник Леон Мусаев впервые отправился на сборы с основной командой. В интервью «Фонтанке» Мусаев рассказал о своих впечатлениях от занятий:

«Первым о том, что меня могут вызвать на сборы с первой командой, сказал мой тренер, Иван Евгеньевич Шабаров. Подтвердил мне это врач, когда я проходил медобследование. Ну и окончательно мне об этом сообщил администратор команды. Я был очень рад. Для меня это был как новогодний подарок. Такой шанс выпадает не всегда и не всем. Перед отъездом тренер пожелал мне удачи, показать на сборах все, что я могу. Сборы проходят в Дубае. Я тут впервые, и мне тут все очень нравится. Особенно павлины. Павлины тут почти везде. Тут прекрасные условия для работы и очень тепло. У нас проходят по две тренировки в день плюс сейчас каждый день матчи. Во позавчерашнем матче («Зенит» обыграл оманский клуб «Сохар» со счетом 14:1) мне удалось отличиться голом: мы быстро разыграли штрафной, пас ушел на Луку Джорджевича, и он очень хорошо вывел меня на ворота. Мне почти ничего не оставалось сделать: я еще чуть продвинулся и пробил в угол. Все благодаря отличному пасу Джорджевича.

Выгуливаю питомца😎 #ИванНовосельцев Фото опубликовано Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Янв 15 2017 в 1:54 PST

В команде меня приняли хорошо, все поддерживают, где-то если что-то не понимаю, подсказывают. Чуть больше общаюсь с Цаллаговым и Молло. Наверное, потому что они тоже новенькие. В основном обсуждаем рабочие моменты: они подсказывают, говорят, как располагаться в том или ином моменте, куда нужно было отдать. Тренеры тоже пока только дают подсказки на тренировках. Никаких личных бесед с Луческу еще не было. Конечно, очень хотелось бы остаться в основе. Буду стараться на каждой тренировке и в каждой игре, буду доказывать, что готов играть на таком уровне. Я понимаю, что эти сборы хоть и являются для меня большим событием, но это всего лишь сборы. Нужно продолжать работать и ежедневно развиваться дальше».

Естественно, к пятой странице изысканий подмывает сделать глобальный вывод. Тем не менее мы найдем в себе смелость не делать этого: данный сюжет был нам мил необычными карьерными сюжетами, историей успеха и надеждой на светлое будущее. Во вторник со счетом 14-1 на сборах в ОАЭ «Зенит» обыграл клуб «Сохар» из Омана. Один из мячей забил Леон Мусаев, а Даниил Лесовой отметился голевой передачей. Где они окажутся через 5 лет, мы узнаем совсем скоро.

Артем Кузьмин, Федор Погорелов

"Фонтанка.ру"