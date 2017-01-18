Глава Росконгресса: Популярность ПМЭФ растёт в США

Глава Росконгресса Александр Стуглев заявил о росте популярности Петербургского международного экономического форума, который пройдет 1–3 июня 2017 года, среди американских бизнесменов.

«США традиционно находятся среди лидеров по количеству участников. Бизнес есть бизнес. Американские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве со своими российскими визави. Мы наблюдаем рост популярности Петербургского международного экономического форума среди наших заокеанских партнеров. В целом мы ожидаем сохранения количества участников из США и других англосаксонских стран на предстоящем ПМЭФ в июне этого года», — заявил он в кулуарах форума в Давосе. Об этом сообщает RNS.

По оценке Стуглева, темы давосского форума сохраняют свою актуальность. «Мы уделяем значительное внимание продвижению российской повестки здесь и, как организаторы Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 1–3 июня этого года, учитываем тенденции программы Давоса», — сказал он.