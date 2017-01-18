Парламент Украины обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности обратится в Генпрокуратуру страны по обвинению депутата Надежды Савченко в госизмене.

Об этом сказал председатель комитета нардеп Сергей Пашинский на заседании 18 января, сообщает 112.ua

"Та информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться в ГПУ", – сказал Пашинский.

Кроме того, принято постановление о прекращении членства Савченко в комитете.

Напомним, Надежда Савченко в декабре 2016 года провела в Минске встречу с руководителями ЛНР и ДНР. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. А 10 января 2017 года Савченко опубликовала списки пленных на Донбассе и в РФ украинцев, а также лиц, запрашиваемых боевиками ЛДНР. В СБУ выступали против публикации списков и обещали провести с Савченко разъяснительную работу.