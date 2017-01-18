Сирийская армия начала наступление на Пальмиру

Сирийские войска при авиационной поддержке российской авиагруппы ведут наступление против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в районе Пальмиры, сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

«В районе Пальмиры правительственные войска при поддержке ВКС России ведут наступательные действия против боевиков ИГИЛ», — сказал генерал.

Он сообщил, что решение о наступлении было принято после получения оперативной информации о том, что ИГ перебрасывает взрывчатку в район Пальмиры, чтобы уничтожить исторический памятник.