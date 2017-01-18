Полиция клерикальным доносам верит на слово

Участковый Петербурга признал, что он полный “ноль” в богословии, но задержать неправославного миссионера почел своим долгом. А суд задержанного отпустил. Говорить о йоге - ненаказуемо.

В Петербурге суд прекратил дело ведического монаха Дмитрия Угая, который прочел лекцию о йоге и был за это задержан полицией как незаконный миссионер. Участковый Магомедов честно рассказал, что привлечь Угая ему помогли какие-то женщины, а сбором иных доказательств себя не утруждал. Ведь доносчики не могут спутать йогу и религию.

Петербуржец Дмитрий Угай был увезен из лофт-проекта «Этажи» после лекции о йоге в октябре минувшего года. Он убеждал в светском характере мероприятия, но полиция считала иначе. Угая привлекли по статье «Незаконное миссионерство» (статья 5.26 КоАП, штраф до 50 тысяч) и отдали под суд за то, что он будто бы проповедовал неподготовленным умам идеи вайшнаизма – течения индуизма.

Клерикальный донос на Угая составил Наиль Насибулин. Его вызвали сегодня, 18 января, в Смольнинский суд. Мировой судья Жанна Кустанович проводила выездное заседание в просторном зале, который полсотни журналистов и интересующихся декорировали под зал ожидания. Пальто и куртки на спинках скамеек, сумки на полу, прогулки из угла в угол и негромкий обмен мнениями.

Насибулин сообщил, что о лекции Угая узнал еще в сентябре 2016 года из афиши в соцсетях, выведал название организатора «Культурный центр Шри Чайтанья Сарасват Матх», сопоставил его с вайшнавской миссией, нашел Угая в списке лекторов, покопался в его религиозном прошлом. В общем, постарался, после чего отправил заявление в полицию о готовящемся акте незаконной миссионерской деятельности.

– Это была ваша личная инициатива? – спросил Наиля адвокат.

– Да.

– Вы член антисектантской организации? – последовал вопрос, видимо, связанный с признанием петербургским журналистам самого Насибулина, что его жена ушла в секту «ноосферного образования».

– Нет.

Одной из тех, кто подкрепил заявление Наиля свидетельскими показаниями, была петербурженка Мария Тресикова, которая прослушала всю лекцию.

– Вот и расскажите нам, о чем же она была, – с предвкушением произнесла Жанна Кустанович.

– Я слышала рассказ о видах йоги, – начала Мария. – Мне казалось, что Дмитрий пропагандировал учение философского и религиозного характера, предлагал изучать священные тексты, потому что без них йога ничего не дает, излагал основы вайшнавизма.

– Какие основы вайшнавизма вам известны?

– То, что душа человека – это часть какого-то божества, что-то о переселении душ. Что вегетарианство должно быть, а животных убивать лучше, чем растения.

– Угай упоминал хоть раз слово «вайшнавизм»?

– Нет.

– Как вы определили, что Угай проповедует то самое течение?

– Я в то время плотно общалась с друзьями, которые как раз увлекались им.

Задержанием Угая занимался участковый 76-го отдела Арсен Магомедов. Он тоже приехал по вызову судьи.

Магомедов, когда начальство расписало ему заявление Набиулина, мало что понял, и в качестве консультантов были привлечены оперативники центра «Э». После их одобрения участковый направился в «Этажи».

– Я присутствовал на лекции минут десять. Потом остановил ее и попросил предъявить решение общего собрания религиозной организации (необходимое условие миссионерской деятельности по поправкам Яровой. – Ред.). Его не было. Угая доставили в отдел полиции.

– А откуда вы узнали, членом какой организации является Угай? – спросили полицейского адвокаты.

– От двух женщин.

– И больше никаких данных?

– Есть еще Интернет.

– На основании чего вы сделали вывод о миссионерской деятельности?

– Со слов свидетелей.

– Вы эксперт в области религиоведения?

– Нет.

– Из чего вы сделали вывод, что Угай распространял вероучение «вайшнавизм»?

– Сообщили свидетели.

– А они специалисты?

– Мне это неизвестно.

– Как вы определили, что Угай вовлекал публику в вероучение?

– Со слов свидетелей.

– Какое у вас образование?

– Университет МВД.

– Вам читали курс религиоведения?

– Да.

– Вы своего профессора тоже останавливали?

Судья вопрос сняла, еще немного и безуспешно попытала участкового о более разумных доказательствах незаконного миссионерства и отпустила с миром. В совещательной комнате пробыла минут пять.

«Прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения», – зачитала она резолютивную часть.

Зал зашелся в аплодисментах.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»