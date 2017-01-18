Полиция клерикальным доносам верит на слово

Еще
00:08 19.01.2017
Новость часа
18/01
В Петербурге задержан «Соловей», выманивший у жителей Подмосковья под 500 тыс. долларов
Пришлите свою новость!
00:05
На Урале чеканят монеты с портретом Трампа
18/01
ЦРУ опубликовал рассекреченный документ с советскими анекдотами
18/01
Госдума отклонила законопроект о реновации исторического центра Петербурга
18/01
В Турции задержали организатора выставки, на которой убили посла России
18/01
Мадуро намерен посетить Москву
18/01
Суд не поверил, что петербуржец проголосовал не за «Единую Россию»
18/01
В Петербурге задержан «Соловей», выманивший у жителей Подмосковья под 500 тыс. долларов
18/01
Мировые цены на нефть снижаются
18/01
Касперский прокомментировал антимонопольное дело в отношении Microsoft в РФ
18/01
Основатель WikiLeaks Ассанж согласился вернуться в США в обмен на гарантии прав
18/01
Банк России зарегистрировал допэмиссию акций банка РПЦ
18/01
В техрегламент Таможенного союза могут включить вейпы
18/01
Президенту пожаловались на выборы ректора в РГГМУ
18/01
В доме, где взорвался газ, обрушилась кровля
18/01
Дуров пообещал добавить голосовые звонки в Telegram
18/01
В РПЦ призвали россиянок не искушать мужчин селфи с крещенских купаний
18/01
Путин обсудил Украину с Меркель и Олландом
18/01
Кличко выступил против предложения Савченко обменять Крым на Донбасс
18/01
Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» переезжает на арену на Крестовском острове
18/01
Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям
18/01
Самолет Pegas Fly экстренно сел в Красноярске из-за засора в туалетах
18/01
Минфин планирует внести новое бюджетное правило в Госдуму в весеннюю сессию
18/01
Подлинность нотариальной доверенности теперь можно проверить в Интернете
18/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
18/01
Минтранс Финляндии хочет ввести плату за пользование дорогами
18/01
Российская биржа ушла в минус
18/01
Вооруженному обидчику скорой предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством
18/01
"Квадрат.ру": Семейное положение будет не скрыть от петербургских нотариусов
18/01
Иордань у Петропавловской крепости будет открыта 19 января с 11.00 до полуночи
18/01
Водителю с ножом, набросившемуся на скорую в Петербурге, продлили срок задержания на сутки
18/01
Минздрав хочет отменить детские медосмотры при поступлении в школу
18/01
Во дворце Петра III почти за 40 млн рублей отремонтируют окна и двери
18/01
Кокорин: Разговоры об интересе китайцев - это несерьезно
18/01
Британский Верховный суд 24 января вынесет вердикт по запуску Brexit
18/01
В Петербурге будут судить автоледи, погубившую пенсионера-пешехода
18/01
Читатели: В домах микрорайона Ржевка-Пороховые нет тепла
18/01
В жилом доме в Лаголово взорвался газ
18/01
Глава Росконгресса: Популярность ПМЭФ растёт в США
18/01
Парламент Украины обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене
18/01
Сирийская армия начала наступление на Пальмиру
18/01
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном»
18/01
Лётчики России и Турции впервые вместе отбомбились по террористам
18/01
"Квадрат.ру": Затоваренным локациям вблизи КАД грозит снижение цен
18/01
В Петербурге суд признал пропаганду Кришны законным миссионерством
18/01
Спецкор «Фонтанки» Ирина Тумакова получила премию «Редколлегии»
18/01
Защитникам Исаакиевского собора запретили митинговать на Марсовом поле
18/01
Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке VIP секс-услуг
18/01
Во Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков
18/01
По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры
18/01
Human Rights Watch призвали власти Украины отменить запрет на трансляцию "Дождя"
18/01
Рейтинг Обамы достиг максимума
18/01
В больницу Раухфуса доставили детей из Симферополя по экстренным показаниям
18/01
Карельские чиновники пообещали не разгонять крещенские купания в Лахденпохье
18/01
Разыскиваемый в Финляндии серийный убийца мог сбежать в Россию
18/01
Смольный: Первая очередь долгостроя «Ленинский парк» будет сдана к концу марта
18/01
Недельная инфляция в России составила 0,1%
18/01
В Курортном районе задержан охотник на горничных, не говорящий с полицейскими без марлевой повязки
18/01
Путин поручил найти новые стимулы для российской экономики
18/01
Петербургский Фонд имущества сдает в аренду офисы ГУП «ТЭК»
18/01
Читатели жалуются на холодные из-за аварии батареи на Замшиной улице
18/01
За долги по коммунальным платежам у петербуржца забрали два iPhone
18/01
В Выборге приятели-пешеходы избили и "похитили" водителя
18/01
Лодыгин и Шатов сыграют против «Видеотона» с первых минут
18/01
«Петербургская неотложка»: ДТП с «Мерседесом» на Михайловской не было
18/01
Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам
18/01
Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира
18/01
На время Крещения в Петербурге ограничат движение
18/01
Петербург готовится принять «революционных» китайских туристов
18/01
МЭР и ЦСР Кудрина запустили сайты по обсуждению стратегии - 2035
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
18.01.2017 22:47
8 Комментариев

Полиция клерикальным доносам верит на слово

Участковый Петербурга признал, что он полный “ноль” в богословии, но задержать неправославного миссионера почел своим долгом. А суд задержанного отпустил. Говорить о йоге - ненаказуемо.
Полиция клерикальным доносам верит на слово
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

В Петербурге суд прекратил дело ведического монаха Дмитрия Угая, который прочел лекцию о йоге и был за это задержан полицией как незаконный миссионер. Участковый Магомедов честно рассказал, что привлечь Угая ему помогли какие-то женщины, а сбором иных доказательств себя не утруждал. Ведь доносчики не могут спутать йогу и религию.

Петербуржец Дмитрий Угай был увезен из лофт-проекта «Этажи» после лекции о йоге в октябре минувшего года. Он убеждал в светском характере мероприятия, но полиция считала иначе. Угая привлекли по статье «Незаконное миссионерство» (статья 5.26 КоАП, штраф до 50 тысяч) и отдали под суд за то, что он будто бы проповедовал неподготовленным умам идеи вайшнаизма – течения индуизма.

Клерикальный донос на Угая составил Наиль Насибулин. Его вызвали сегодня, 18 января, в Смольнинский суд. Мировой судья Жанна Кустанович проводила выездное заседание в просторном зале, который полсотни журналистов и интересующихся декорировали под зал ожидания. Пальто и куртки на спинках скамеек, сумки на полу, прогулки из угла в угол и негромкий обмен мнениями.

Насибулин сообщил, что о лекции Угая узнал еще в сентябре 2016 года из афиши в соцсетях, выведал название организатора «Культурный центр Шри Чайтанья Сарасват Матх», сопоставил его с вайшнавской миссией, нашел Угая в списке лекторов, покопался в его религиозном прошлом. В общем, постарался, после чего отправил заявление в полицию о готовящемся акте незаконной миссионерской деятельности.

– Это была ваша личная инициатива? – спросил Наиля адвокат.

– Да.

– Вы член антисектантской организации? – последовал вопрос, видимо, связанный с признанием петербургским журналистам самого Насибулина, что его жена ушла в секту «ноосферного образования».

– Нет.

Одной из тех, кто подкрепил заявление Наиля свидетельскими показаниями, была петербурженка Мария Тресикова, которая прослушала всю лекцию.

– Вот и расскажите нам, о чем же она была, – с предвкушением произнесла Жанна Кустанович.

– Я слышала рассказ о видах йоги, – начала Мария. – Мне казалось, что Дмитрий пропагандировал учение философского и религиозного характера, предлагал изучать священные тексты, потому что без них йога ничего не дает, излагал основы вайшнавизма.

– Какие основы вайшнавизма вам известны?

– То, что душа человека – это часть какого-то божества, что-то о переселении душ. Что вегетарианство должно быть, а животных убивать лучше, чем растения.

– Угай упоминал хоть раз слово «вайшнавизм»?

– Нет.

– Как вы определили, что Угай проповедует то самое течение?

– Я в то время плотно общалась с друзьями, которые как раз увлекались им.

Полиция клерикальным доносам верит на слово

Задержанием Угая занимался участковый 76-го отдела Арсен Магомедов. Он тоже приехал по вызову судьи.

Магомедов, когда начальство расписало ему заявление Набиулина, мало что понял, и в качестве консультантов были привлечены оперативники центра «Э». После их одобрения участковый направился в «Этажи».

– Я присутствовал на лекции минут десять. Потом остановил ее и попросил предъявить решение общего собрания религиозной организации (необходимое условие миссионерской деятельности по поправкам Яровой. – Ред.). Его не было. Угая доставили в отдел полиции.

– А откуда вы узнали, членом какой организации является Угай? – спросили полицейского адвокаты.

– От двух женщин.

– И больше никаких данных?

– Есть еще Интернет.

– На основании чего вы сделали вывод о миссионерской деятельности?

– Со слов свидетелей.

– Вы эксперт в области религиоведения?

– Нет.

– Из чего вы сделали вывод, что Угай распространял вероучение «вайшнавизм»?

– Сообщили свидетели.

– А они специалисты?

– Мне это неизвестно.

– Как вы определили, что Угай вовлекал публику в вероучение?

– Со слов свидетелей.

– Какое у вас образование?

– Университет МВД.

– Вам читали курс религиоведения?

– Да.

– Вы своего профессора тоже останавливали?

Судья вопрос сняла, еще немного и безуспешно попытала участкового о более разумных доказательствах незаконного миссионерства и отпустила с миром. В совещательной комнате пробыла минут пять.

«Прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения», – зачитала она резолютивную часть.

Зал зашелся в аплодисментах.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (8)
fox16
19 января 2017 г. 00:05
У Мамедова видимо на участке преступность побеждена окончательно, других материалов нет, профилактика на "5" и т.п., перешёл к экзотическим методам работы...
fox16
18 января 2017 г. 23:58
Охренеть,исламист в погонах привлекает иноверца! Свобода совести в РФ...В полиции СПб "Мамедовых" больше Ивановых, занятно, интересна причина?!
Randy
18 января 2017 г. 23:30
а потом пусть разбираются, кто из троих лучше знал богословие (с)
iayaaz
18 января 2017 г. 23:21
"...Участковый Петербурга признал, что он полный “ноль” в богословии..." сдается мне, что он в своей работе — ноль... но самое страшное, что он не одинок...
Jorgen
18 января 2017 г. 23:13
nordhell:
А любителям доносов ничего?
Вроде как антинародный режим уже начал сажать за недоносительство.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге задержан «Соловей», выманивший у жителей Подмосковья под 500 тыс. долларов
Самолет Pegas Fly экстренно сел в Красноярске из-за засора в туалетах
Вооруженному обидчику скорой предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством
Водителю с ножом, набросившемуся на скорую в Петербурге, продлили срок задержания на сутки
Читатели: В домах микрорайона Ржевка-Пороховые нет тепла
Парламент Украины обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене
Сирийская армия начала наступление на Пальмиру
Лётчики России и Турции впервые вместе отбомбились по террористам
В Петербурге суд признал пропаганду Кришны законным миссионерством
Во Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков
Полиция клерикальным доносам верит на слово
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Газовый след «Красного Бора»
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Югенд с Невского района
Пропаганда Кришны полицейским методом
Последние слова капитана: Доброе утро, Усть-Луга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям

По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры

В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты

Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке VIP секс-услуг

Архив/Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Где подготовлены купели на Крещение

Замшину улицу заливает кипятком

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.