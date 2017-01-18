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18.01.2017 17:36

«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном»

Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном» (Венгрия). Встреча, прошедшая в рамках тренировочного сбора в Дубае, завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер сине-бело-голубых с первых минут выставил максимально боевой состав: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба. Отметим, что в составе «Видеотона» вышел Лазович, еще один игрок сине-бело-голубых.

«Зенит» пропустил первым. Отличился на 6-й минуте полузащитник Мате Паткаи. Петербуржцы быстро отыгрались: на 9-й минуте забил Александр Кокорин. После перерыва в составе «Зенит» произошло несколько изменений: Лунев вышел вместо Лодыгина, Юсупов — вместо Маурисио, а Кришито — вместо Ломбертса.

В середине второго тайма Луческу произвел еще три замены: Молло, Эрнани и Мак сменили на поле Кокорина, Шатова и Нету. Вскоре после этого «Видеотон» заработал пенальти (Хави Гарсия схватил в своей штрафной за футболку соперника), но Лунев отбил 11-метровый. Следом поменялись еще четыре игрока: Джорджевич, Чернов, Зуйков и Данни появились вместо Жулиано, Дзюбы, Анюкова и Жиркова. Однако эти замены никак не сказались на счете. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.

Следующий матч «Зенит» проведет завтра, 19 января, против ташкентского «Локомотива».


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