В Петербурге суд признал пропаганду Кришны законным миссионерством

В Петербурге суд признал законной миссионерской деятельностью лекцию ведического монаха о йоге. Дело Дмитрия Угая прекращено.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сегодня, 18 января, мировой судья Жанна Кустанович провела в Смольнинском суде выездное заседание по делу о миссионерской деятельности. 22 октября 2016 года в лофт-проекте «Этажи» петербуржец Дмитрий Угай провел лекцию о духовных практиках йоги. Он был задержан полицией и привлечен к административной деятельности по статье 5.26 КоАП за осуществление миссионерской деятельности с нарушением закона. Будто бы Угай, говоря о йоге, должен был иметь разрешение общего собрания участников религиозного собрания.

Суд выслушал полицию и свидетелей и пришел к выводу, что в действиях Угая отсутствует состав правонарушения.