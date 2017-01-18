Спецкор «Фонтанки» Ирина Тумакова получила премию «Редколлегии»

Специальный корреспондент «Фонтанки» Ирина Тумакова стала лауреатом ежемесячной премии «Редколлегии».

Награды удостоился её текст "Как в Боголюбове хотели света и лишились презервативов", опубликованный «Фонтанкой.ру» в конце декабря. Ирина Тумакова рассказала читателям о планах бизнесменов по строительству завода по выпуску санитарно-гигиенических изделий в Боголюбово и о том, как эти планы расстроили православные активисты.

Текст получил широкий отклик среди читателей и высокую оценку от жюри и экспертов «Редколлегии».

Сама премия учреждена благотворительной организацией Sreda Foundation. Каждый месяц жюри, в которое среди прочих входят бывший шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская, ведущий программы «Суть событий» на радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко и колумнист «Ведомостей» Кирилл Рогов, выбирают одного или нескольких лауреатов. Лучшим, по мнению «Редколлегии», авторам дают премию в размере две тысячи долларов. В январе такую премию помимо Ирины Тумаковой получили Сирануш Шароян из Republic за текст «Черная касса. Как за 25 лет из страны вывели триллион долларов" и Татьяна Юрасова из «Новой газеты» за текст под заголовком «Мытищи-гейт».