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18.01.2017 17:08
Евгений Вышенков: как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов
О том, изменится ли жизнь секс-работников после того, как президент страны назвал их «самыми лучшими», и можно ли разобраться с проститутками без участия Путина в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказывает заместитель главного редактора "Фонтанки" Евгений Вышенков. На примерах из собственной биографии.
Также Евгений Вышенков дал совет, как искать микрофоны в стенах фешенебельных гостиниц. Особенно, если вы ВИП и сняли номер "по часам".
Оказывается, простукивать гостиничные стены, прежде чем пригласить в свой номер жрицу любви, нет никакого смысла. Тем более, что, если вы высокопоставленный политик, согрешить у вас все равно не получится — в силу целого ряда причин. Каких – смотрите в полной версии эфира на нашем youtube канале.
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