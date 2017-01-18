Евгений Вышенков: как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов

18.01.2017 17:08

О том, изменится ли жизнь секс-работников после того, как президент страны назвал их «самыми лучшими», и можно ли разобраться с проститутками без участия Путина в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказывает заместитель главного редактора "Фонтанки" Евгений Вышенков. На примерах из собственной биографии.

Также Евгений Вышенков дал совет, как искать микрофоны в стенах фешенебельных гостиниц. Особенно, если вы ВИП и сняли номер "по часам".