Защитникам Исаакиевского собора запретили митинговать на Марсовом поле

Комитет по законности и правопорядку отказал депутатам ЗакСа и активистам – защитникам Исаакиевского собора в проведении митинга 28 января на Марсовом поле.

Как рассказал "Фонтанке" депутат Максим Резник, в это же время на Марсовом поле заявили акцию представители Национального освободительного движения (НОД) в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ.

"От акции мы отказываться не собираемся, а воспользуемся возможностью провести мероприятие в режиме гайд-парка, как это проходило по мосту Кадырова и памяти Немцова. Отказать нам в этом случае не могут, максимум, чем мы рискуем как организаторы, заплатить штраф за превышение численности", – отметил депутат.

По его словам, гражданская акция будет носить название "Вставай на защиту Исаакия", 19 января заявители проинформируют о ней Смольный.