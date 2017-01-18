Во Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков

Глава Управления по координации антитеррористической деятельности (UCLAT) Лоик Гарнье заявил о высокой вероятности проникновения в страну 250 боевиков — граждан Франции, сражавшихся в рядах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом сообщает Lenta со ссылкой на BFMTV.

«Они прекрасно обучены ведению огневого боя, могут стрелять не целясь. (...) Они умеют обращаться с взрывчаткой и изготавливать пояса смертников. (...) Они могут минировать автомобили. Наконец, они слепо подчиняются своим "эмирам", которые могут приказать устроить поножовщину или давить людей грузовиком, как в Ницце», — заявил чиновник. По его словам, фанатики могут пойти на все ради убийства «неверных».

По данным французских властей, на стороне ИГ могут сражаться до 700 граждан страны. Всего же, по данным спецслужб, в рядах террористических группировок в Сирии и Ираке находится около трех тысяч обладателей европейских паспортов.