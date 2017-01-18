Human Rights Watch призвали власти Украины отменить запрет на трансляцию "Дождя"

Запрет вещания в Украине российского телеканала "Дождь" является преследованием неугодных СМИ и нарушает право на свободное выражение мнений.

Об этом заявляют в правозащитной организации Human Rights Watch на Украине, сообщает 112.ua

"Запрет украинскими властями вещания по кабельным сетям российского независимого телеканала "Дождь" нарушает право на свободное выражение мнений и должен быть отменен", – заявляют в правозащитной организации.

"То, что украинские власти в отношении неугодных СМИ фактически следуют рецептам Кремля, вызывает разочарование. СМИ не должны становиться разменной монетой в политических играх", – отмечают правозащитники.

Напомним, 12 января Нацсовет по вопросам телерадиовещания принял решение, которым обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь". Как заявили в Нацсовете, подобное решение было продиктовано тем, что канал показывал Крым частью России, транслировал фильмы, где героизировались правоохранительные органы РФ, а его журналисты пересекали админграницу "аннексированного полуострова", нарушая украинские законы. На канале отмечают, что работают по российскому законодательству, в соответствии с которым Крым и был показан на карте РФ.