В Петербурге стартует массовая запись первоклассников в школы

Второй, основной, этап кампании по записи в первые классы школ начинается в Петербурге 20 января. Районные МФЦ и портал госуслуг будут работать в особом режиме.

Как сообщили в комитете по образованию Петербурга, в предстоящем учебном году за парты сядут 57 тысяч первоклассников. В рамках первого этапа в школы уже записаны девять тысяч учеников, имеющих право на льготы. Однако подавляющее большинство родителей подают документы именно во второй этап, когда можно записать ребенка в ближайшую к дому школу. Чиновники напоминают, что в этом году, как и в прошлом, дата, время и место подачи заявления на принятие решения не влияют.

«В прошлом году мы разделили прием на три этапа и установили правила, уравнявшие в правах всех родителей, вне зависимости от того, подают ли они заявления в первый, пятый или двадцатый день с начала записи», – пояснила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

Тем не менее, в ведомстве готовятся к наплыву желающих и просят «не откладывать дела в долгий ящик». В частности, центры «Мои документы» выделят три часа исключительно для родителей будущих первоклассников — с 9 до 11 утра 20 января будет ограничен прием граждан по всем услугам, кроме подачи документов на зачисление. Сделать это можно будет в пятидесяти восьми МФЦ вне зависимости от места регистрации в Петербурге и адреса школы. Также подать заявление можно через портал государственных услуг. За его стабильной работой обещают следить сотрудники комитета по информатизации и связи.

Стоит отметить, что администрации школ начнут рассматривать заявки и рассылать приглашения своим первоклассникам спустя 30 дней после начала приема заявлений. Приоритет отдается детям, которые живут в непосредственной близости от школы.