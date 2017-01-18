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18.01.2017 16:57

По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры

Двое байкеров 18 января прокатились по бетонному основанию поля строящегося стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Так арена проходит тестовые испытания.
По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры

Судя по видео, мотоциклисты исполняли трюки под наблюдением более десятка строителей.

«Это репетиция в рамках подготовки стадиона к эксплуатации, – объяснили «Фонтанке» в пресс-службе генподрядчика объекта, «Метростроя». – Нам нужно испытать системы безопасности, звука. Для этого будут проводиться все возможные мероприятия – выставки, концерты».

Мотоциклисты попали в чашу стадиона через специальный тоннель. По нему внутрь арены могут заезжать автобусы и автомобили с крупногабаритными грузами, рассказали в «Метрострое».

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. По контрактам со Смольным «Метрострой» должен завершить все работы по пуско-наладке инженерных систем и установить системы безопасности до 31 марта 2017 года. Затем арена будет передана в эксплуатацию футбольному клубу «Зенит». Весной на площадке пройдут первые игры, а в июне — Кубок конфедераций.

По подсчетам «Фонтанки», возведение арены обошлось бюджету в 48 млрд рублей.

 

 


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