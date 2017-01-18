Рейтинг Обамы достиг максимума

Рейтинг покидающего пост президента США Барака Обамы достиг самых высоких значений с 2006 года, свидетельствуют данные опроса CNN/ORC.

Деятельность Обамы, согласно рейтингам, проведенным 12–15 января, одобряют около 60% опрошенных, передает «Газета.ру».

Отмечается, что популярность Обамы уступает только рейтингам Билла Клинтона в январе 2001 года (66%) и Рональда Рейгана в январе 1989 года (64%).

Ранее сообщалось, что рейтинги Дональда Трампа находятся на рекордно низком уровне перед инаугурацией.