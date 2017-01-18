Карельские чиновники пообещали не разгонять крещенские купания в Лахденпохье

Власти карельского города Лахденпохья опровергают информацию о том, что в этом году участников крещенских купаний «прогонят от проруби». Ранее ряд СМИ со ссылкой на слова главы администрации городского поселения Лахденпохья Андрея Матвеева сообщили, что православных будут отгонять от купели «во избежание несчастных случаев».

«Да, мы опровергаем эту информацию. Некоторые федеральные СМИ абсолютно неверно поняли контекст. Эти купания у нас в этом году пройдут как обычно. Администрация к их проведению не имеет отношения: мы не можем быть инициаторами таких мероприятий по закону. Иначе нам придётся площадки для резания баранов организовывать: у нас много разных конфессий здесь», – заявила «Фонтанке» 18 января заместитель главы Лахденпохьи Галина Царикова.

По её словам, изначально новость появилась в популярной городской группе ВК, с представителями которой мэр не общался и «никаких интервью не давал».

«Эта группа «ВКонтакте» вместе с её администратором в удобном для себя контексте откомментировала распоряжение о запрете выхода на лёд и запрете ночного купания. Эти люди периодически нам портят кровь. Зачем они так комментируют ежегодные распоряжения, которые вызваны температурными режимами, спросите у них сами. Эти рекомендации выдают и ГИМС, и МЧС, и комитет по безопасности и жизнедеятельности», – рассказала госпожа Царикова.

Сам глава района для комментариев недоступен. Но местные власти уточняют, что у «крещенских купелей» на водоёмах будут дежурить спасатели, чтобы не допустить гибели людей.

Отметим, что новость о запрете крещенских купаний в карельском городе сегодня широко обсуждается в Интернете.