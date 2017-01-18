Губернатор Ленобласти открыл школу в селе Павлово

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко торжественно открыл общеобразовательную школу на 600 мест в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области.

Учебное заведение построено группой компаний «ЦДС» по заказу администрации Всеволожского района и введена в эксплуатацию в декабре 2016 года. Здание передано в ведение колтушской средней общеобразовательной школе им. академика И. П. Павлова, в 2016 году признанной лучшей сельской школой России. В старом корпусе учебного заведения в ближайшее время начнется реконструкция.

ГК «ЦДС»

В школе будут обучаться дети с 1 по 11 класс. Новое учебное заведение представляет собой трех этажное здание, оборудованное актовым залом на 280 человек, современными классами химии и физики с лабораторными кабинетами, специальными спальными помещениями для первоклассников, оставшихся на продленку, хореографическим и спортивным залами, большой столовой. На прилегающей территории возведен стадион с футбольной и волейбольной площадками, теннисными кортами и тренажерами.

«Колтушская школа имеет еще довоенную историю и является одной из старейших во Всеволожском районе. А школа, в которой когда-то учился и я, была построена в 1962-м году и давно нуждалась в просторном современном здании. При этом в 2016 году она была признана лучшей сельской школой России. И теперь я даже не знаю, каких еще достижений добьются ее ученики в новых классах, оснащенных самым современным оборудованием. Уверен, что они еще удивят нас своими успехами», – рассказал на торжественной церемонии Александр Дрозденко.

«Мы благодарны администрации региона за возможность реализовать такой проект. Строительные технологии не стоят на месте, и сегодня мы открываем по-настоящему современную качественную школу, оборудованную всем необходимым. Надеюсь, в ней будет комфортно работать и учиться», – сказал генеральный директор ГК «ЦДС» Михаил Медведев, передавая директору школы Татьяне Захаровой символический ключ от нового здания.

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