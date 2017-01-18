Драка за Исаакий началась с ЗакСа

Еще
21:27 18.01.2017
Пришлите свою новость!
21:16
Путин обсудил Украину с Меркель и Олландом
21:08
Кличко выступил против предложения Савченко обменять Крым на Донбасс
20:11
Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» переезжает на арену на Крестовском острове
19:43
Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям
19:38
Самолет Pegas Fly экстренно сел в Красноярске из-за засора в туалетах
19:33
Минфин планирует внести новое бюджетное правило в Госдуму в весеннюю сессию
19:26
Подлинность нотариальной доверенности теперь можно проверить в Интернете
19:24
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
19:19
Минтранс Финляндии хочет ввести плату за пользование дорогами
19:15
Российская биржа ушла в минус
19:09
Вооруженному обидчику скорой предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством
19:02
"Квадрат.ру": Семейное положение будет не скрыть от петербургских нотариусов
18:58
Иордань у Петропавловской крепости будет открыта 19 января с 11.00 до полуночи
18:54
Водителю с ножом, набросившемуся на скорую в Петербурге, продлили срок задержания на сутки
18:50
Минздрав хочет отменить детские медосмотры при поступлении в школу
18:46
Во дворце Петра III почти за 40 млн рублей отремонтируют окна и двери
18:43
Кокорин: Разговоры об интересе китайцев - это несерьезно
18:35
Британский Верховный суд 24 января вынесет вердикт по запуску Brexit
18:24
В Петербурге будут судить автоледи, погубившую пенсионера-пешехода
18:19
Читатели: В домах микрорайона Ржевка-Пороховые нет тепла
18:17
В жилом доме в Лаголово взорвался газ
18:12
Глава Росконгресса: Популярность ПМЭФ растёт в США
18:04
Парламент Украины обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене
17:52
Сирийская армия начала наступление на Пальмиру
17:36
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном»
17:32
Лётчики России и Турции впервые вместе отбомбились по террористам
17:24
"Квадрат.ру": Затоваренным локациям вблизи КАД грозит снижение цен
17:20
В Петербурге суд признал пропаганду Кришны законным миссионерством
17:18
Спецкор «Фонтанки» Ирина Тумакова получила премию «Редколлегии»
17:11
Защитникам Исаакиевского собора запретили митинговать на Марсовом поле
17:08
Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов
16:58
Во Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков
16:57
По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры
16:41
Human Rights Watch призвали власти Украины отменить запрет на трансляцию "Дождя"
16:31
Рейтинг Обамы достиг максимума
16:25
В больницу Раухфуса доставили детей из Симферополя по экстренным показаниям
16:22
Карельские чиновники пообещали не разгонять крещенские купания в Лахденпохье
16:16
Разыскиваемый в Финляндии серийный убийца мог сбежать в Россию
16:12
Смольный: Первая очередь долгостроя «Ленинский парк» будет сдана к концу марта
16:01
Недельная инфляция в России составила 0,1%
15:56
В Курортном районе задержан охотник на горничных, не говорящий с полицейскими без марлевой повязки
15:51
Путин поручил найти новые стимулы для российской экономики
15:50
Петербургский Фонд имущества сдает в аренду офисы ГУП «ТЭК»
15:28
Читатели жалуются на холодные из-за аварии батареи на Замшиной улице
15:24
За долги по коммунальным платежам у петербуржца забрали два iPhone
15:20
В Выборге приятели-пешеходы избили и "похитили" водителя
15:12
Лодыгин и Шатов сыграют против «Видеотона» с первых минут
15:08
«Петербургская неотложка»: ДТП с «Мерседесом» на Михайловской не было
15:04
Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам
15:00
Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира
14:56
На время Крещения в Петербурге ограничат движение
14:54
Петербург готовится принять «революционных» китайских туристов
14:50
МЭР и ЦСР Кудрина запустили сайты по обсуждению стратегии - 2035
14:33
Путин: Потребность в энергоресурсах будет только расти
14:22
Петербурженка заплатит штраф в полмиллиона, чтобы носить собственные драгоценности
14:18
«ДП»: Компания Raven Russia покупает у фонда NHC все активы в Петербурге
14:10
Кокорин: Черчесов пришел в сборную не просто так
14:06
В Приморском районе взяли вора-"обезьяну", который говорит на английском и живет в храме
14:02
Мировой туризм соберется на MATKA Nordic в Хельсинки
13:58
Семак ввел штрафы за мат в "Уфе"
13:54
Компания муниципального депутата организует митинг за передачу Исаакия
13:47
В центральной Италии произошло второе крупное землетрясение
13:42
Спикер парламента Петербурга будет контролировать, кого депутаты берут к себе в помощники
13:41
Джек Николсон собрался на пенсию
13:33
На дне Ижоры продолжают искать пропавшего мальчика
13:29
В центральной части Италии произошло землетрясение
13:22
В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в стрельбе на Крестовском
13:18
Макаров о потасовке в ЗакСе: Был высокий градус дискуссии, но конструктивной
13:13
Байден пообещал, что Россия вмешается в европейские выборы
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
18.01.2017 19:29
31 Комментариев

Драка за Исаакий началась с ЗакСа

Исаакиевский собор и святая вода превратили петербургский ЗакС в «живой парламент», по версии спикера Вячеслава Макарова. На первом заседании новой сессии там молились, дрались и спорили о судьбе музея и храма.
Драка за Исаакий началась с ЗакСа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга, отдохнув после затянувшихся каникул, с новыми силами принялись с ожесточением делить Исаакиевский собор. Дошло до обвинений в уголовных преступлениях и рукоприкладстве, и это несмотря на то, что утром порядка 20 единороссов были окроплены святой водой. 

С утра в Мариинском дворце молились. Затем настоятель домовой церкви протоиерей Петр Мухин рассказывал перед праздником Крещения законотворцам о любви, служении Отечеству, борьбе с неправдой и беззаконием. Под конец депутатов – большинство пришедших были единороссами – окропили святой водой, из храма они выходили мокрые и довольные. 

Пропев во здравие митрополита Варсонофия, парламентарии уединились в Белом зале на закрытом заседании фракции партии "ЕР", чтобы договориться о единогласной поддержке запроса митрополита с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ. Примечательно, что в протоколе заседания говорится о голосовании за проект документа лишь 32 единороссов. Ещё четверо официально отсутствовали: это Елена Рахова, Алексей Макаров, Павел Зеленков и Юрий Авдеев.   

Уже на пленарном заседании с голоса в проект повестки дня был внесён документ – обращение к министру культуры Владимиру Мединскому от фракции "Единой России" и ЛДПР (за решение в поддержку передачи Исаакия проголосовали Виктор Сысоев, Олег Капитанов и Максим Яковлев) с просьбой ускорить передачу собора РПЦ. По мнению единороссов и их друзей, два года (этот срок обозначен в постановлении Смольного) – слишком много, вопрос можно решить за три месяца и к Пасхе, 16 апреля, выгнать музей из храма. 

Как отмечается в обращении к Мединскому, значимость передачи храма подтверждается тем, что на божественные литургии ходят тысячи верующих, а саму процедуру «поддержали миллионы православных». Объявив это, Вячеслав Макаров уступил трибуну оппозиции, которой не дали отправить запрос Георгию Полтавченко с вопросом, почему тот поменял своё решение и все-таки решил передать храм РПЦ. 

Аргументы несогласных звучали все те же. Максим Резник заявил, что ему не ясно, куда делись 20 лет совместной работы музея и РПЦ. "Те, кто ставит вопрос в таком контексте, обвиняя несогласных в разжигании розни, сами ее разжигают. Так можно костры инквизиции начать жечь". Яблочник Борис Вишневский заявил, что решение о передаче собора принято с нарушениями законодательства. Эсер Алексей Ковалев подчеркнул, что авторы постановления об ускорении передачи Исаакия раньше были коммунистами и проповедовали атеизм. "Православные здравые люди против такого решения вопросов. 120 предметов из Самсониевского собора передают год. Сколько будут передавать 13 тысяч предметов?"  

В споры вступил единоросс Андрей Васильев, заявив, что у него есть претензии к директору музея Николаю Бурову: "Музею в своё время передавали 1160 предметов, а не 13 тысяч. Надо проверить, не торгуют ли там ценностями?" Он добавил также, что не доверяет самому Бурову, который ведёт иностранную гастрольную деятельность и зарабатывает почти 7 млн рублей в год. 

Яблочник Михаил Амосов призвал коллег вспомнить историю: храм строился за счёт государственной казны, затем существовал в союзе Церкви и музея. Яблочник предложил не торопиться с принятием постановления и внести в него поправки о мирном договоре Церкви и музея. Добавили аргументов и в КПРФ, сообщив, что сохранение музейных ценностей не может быть соблюдено при формулировке "передача в скорейшие сроки", а здание собора находится под охраной ЮНЕСКО. 

В заключительной речи перед голосованием за постановление спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что на крестные ходы приходили тысячи петербуржцев, и заявил, что разделяет ответственность губернатора в решении передачи храма, так как это выполнение федерального закона. 

"Меня насторожила фраза в речи Вишневского: "все только начинается". Это скрытая угроза? Не мы первые начали провоцировать и подстрекать", – ответил он оппозиционерам, добавив, что за 32 года ни разу не встретил атеистов в армии. 

В итоге за обращение к Мединскому проголосовали 42 депутата, 8 были против, но на этом обсуждение не закончилось. Яблочник Михаил Амосов вскочил с места, когда скороговоркой Макаров предложил утвердить постановление во втором чтении, без поправок. "Я же предлагал поправки, Вячеслав Серафимович!" – кричал яблочник. 

Спикер его не слышал и не слушал, объявив, что подошло время для следующего вопроса повестки дня. Амосов не успокаивался, и, пока на трибуну выходили будущие мировые судьи, которых утверждают в Мариинском дворце, депутат совершал то, за что теоретически мог бы попасть к ним на прием: оппозиционер затеял несанкционированную акцию. Он кричал: "Дайте мне подать поправки!" – и с этими воззваниями передвигался по залу заседаний. 

Когда Амосов поравнялся с местом лидера фракции "ЕР" Александра Тетердинко, яблочника окружили порядка пяти представителей партии власти. "Кому-то из них пришло в голову, что меня надо вывести из зала. Вице-спикер Анатолий Дроздов толкнул меня, кто-то схватил за руку. Но драться я не хотел, поэтому так все и закончилось», – описал перепалку Амосов. 

Смотреть в новом окне Ксения Клочкова

Во время действа начальник отдела материально-технического обеспечения Алена Кукушкина (прославившаяся своей любовью ужесточать правила работы для СМИ) подбежала к журналистам и начала закрывать, в частности корреспонденту "Фонтанки", камеры руками. 

Завершил потасовку командорский окрик Макарова: "Присели все!" На этом заседание продолжилось, как ни в чем не бывало. 

Позже в перерыве Макаров пояснил журналистам, что это была конструктивная дискуссия и так выглядит живой парламент. 

Помимо прочего он напомнил, что и раньше высказывался за исполнение федерального закона о реституции, а губернатор в первый раз отказал РПЦ просто потому, что нужно было подготовить документы. 

"Я вам ещё другую мысль скажу: вы – молодые люди и наши судьи. Пройдёт время, и вы оцените наши действия. По-разному будут говорить. Но ни мне, ни Полтавченко не придётся прятаться ни за какие стены, потому что мы, как простые люди, делаем все на благо города, поэтому я и поддерживаю решение Георгия Сергеевича (о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. – Прим. ред.)". 

Напомним, что в 2015 году Георгий Полтавченко отказал Петербургской митрополии, претендовавшей на пользование Исаакиевским собором. Он сослался на то, что музей выгоден городу – приносит доходы в бюджет. После этого митрополит Варсонофий и патриарх Кирилл обратились к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. В конце 2016 года «Фонтанка» сообщила, что Георгий Полтавченко изменил своё мнение и поручил передать в пользование РПЦ Исаакиевский собор на 49 лет, а музей выселить в двухлетний срок. 

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (31)
Kim2000
18 января 2017 г. 21:26
И правильно, давно надо отдать все храмы верующим. Еще Иисус призывал изгнать из храмов всех музейщиков. Образец для нас — Храм Христа Спасителя. Там 18 замечательных ООО полностью обеспечивают ритуальными услугами всех верующих (стоянка, химчистка, продажа книг, утвари и т.п). И в Исаакии есть где разместить палаточки, киосочки. Не сомневаюсь ,что он преобразится на глазах.
mashinostroitel
18 января 2017 г. 21:25
ТеКС:
с мостом *********
Нет такого моста в Санкт-Петербурге. Есть мост имени Героя Росси Ю. Буданова!
Иван Петров
18 января 2017 г. 20:57
Горожанка2010:
Кстати, зашла сегодня на сайт Смольного собора. Отчеты о деятельности — концерт какого-то детского самодеятельного хора — кто в лес, кто по дрова
Последний концерт в Смольном был, если не ошибаюсь, 19 февраля. Концерт был посвящён памяти литовского дирижёра Саулюса Сондецкиса. В программе были Реквием Моцарта и концерт Бортнянского "Тебя, Бога, хвалим". Записал концерт на память (может быть, потом выложу). С тех пор, как Смольный стал "центром православия", концерты (даже православной музыки) в нём прекратились.
Antip
18 января 2017 г. 20:51
Мне понравилось: поп обратился к первым лицам государства и "вопрос решен". И никто ничего изменить не может, члены ЕР молятся (ха-ха) и святой водой крапятся, депутатов не слышат, митинги запрещают.Это вроде бы уже было.
1-2us
18 января 2017 г. 20:46
plussa: всё будет! раз у РПЦ такая безграничная власть что уже и вякнуть против нельзя, то ларьки с торговлей поставят и в сквере напротив "астории", а то и напротив ЗАКСа святой водой будут в розлив торговать скоро.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин обсудил Украину с Меркель и Олландом
Драка за Исаакий началась с ЗакСа
Большие похороны of American democracy
Спикер парламента Петербурга будет контролировать, кого депутаты берут к себе в помощники
Байден пообещал, что Россия вмешается в европейские выборы
Трамп на инаугурации будет потчевать гостей омарами и говядиной на гриле
В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты
92-летний Джордж Буш-старший попал в больницу
В петербургском ЗакСе освятили воду
Власти Крыма пригласили Ле Пен посетить полуостров
Драка за Исаакий началась с ЗакСа
Большие похороны of American democracy
Казанская покидает команду Полтавченко
Залечь на дно от Путина
Леонид Радзиховский: Путин не переиграл. Он пересидел
Валерий Соловей: Кризис проявится в 2017-м
Соколов: «Международный терроризм – излюбленная строчка в меню всех тиранов»
Невыносимая жестокость Обамы
Зигзаги удачи генерала Романова
Спикер тайно стал секретарем
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям

По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры

В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты

Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов

Архив/Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Где подготовлены купели на Крещение

Замшину улицу заливает кипятком

Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.