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18.01.2017 16:12

Смольный: Первая очередь долгостроя «Ленинский парк» будет сдана к концу марта

Строительство двух корпусов ЖК «Ленинский парк» компании «Город» завершится к концу марта этого года, в соответствии с графиком. Об этом 18 января сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина по итогам рабочего совещания.

Как рассказали в пресс-службе, строительство корпусов на Ленинском проспекте, рассчитанных на 2 тысячи квартир, идет в соответствии с графиком.

Субподрядчик АО «Виско» монтирует инженерные сети. На двух корпусах работает 49 работников компании.  Кроме того, начата отделка квартир и подъездов. Стройматериалы и оборудование начали поступать на площадку с 17 января, говорится в сообщении.

В начале января дольщики «Города» провели две акции. Горожане обращали внимание администрации на низкие темпы финансирования и работ на стройплощадках компании.

Справка:

ГК «Город» возводит в Петербурге 3 жилых комплекса: два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны на пять тысяч квартир. Первая очередь должна была быть сдана в 2013 году, но осенью того года стройка остановилась. Работы возобновились в 2015 г. силами подрядчика «Проммонолит». Летом 2016 г. ГК «Город» приобрел Артем Маневич, сын бывшего вице-губернатора Михаила Маневича. Для достройки домов была создана ХК «Эра» и выделен кредит банка «Санкт-Петербург». В отношении бывших владельцев «Города» Руслана и Максима Ванчуговых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Братья находятся под арестом: один под домашним, другой в СИЗО.


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ГК «ЦДС»
18.01.2017 16:13
Губернатор Ленобласти открыл школу в селе Павлово
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко торжественно открыл общеобразовательную школу на 600 мест в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области.
«Арсенал-Недвижимость»
17.01.2017 12:14
В ЖК «Солнечный» введен в эксплуатацию дом №7
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №7 квартала «Солнечный». Дом рассчитан на 180 квартир, общая площадь которых составляет почти 8 900 кв.м.
ЖК Yolkki Village
17.01.2017 11:15
В ЖК Yolkki Village протягивают теплотрассу
На объекте ЖК Yolkki Village уже установлена автономная погодорегулируемая котельная. Ее можно увидеть из окон самого удаленного от въезда в жилой комплекс четвертого корпуса первой очереди строительства.
NEWПИТЕР
16.01.2017 15:43
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На территории жилого квартала NEWПИТЕР состоялось торжественное открытие детского сада на 145 мест, который был построен компанией «Строительный трест» - лидером кирпичного домостроения Петербурга – по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».
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ЖК Master на Серебристом
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«Группа ЛСР» вывела в продажу новые корпуса в жилых комплексах в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» вывела в продажу сразу несколько новых корпусов в жилых комплексах в разных районах Санкт-Петербурга, где сегодня можно приобрести квартиры различных планировок
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