Смольный: Первая очередь долгостроя «Ленинский парк» будет сдана к концу марта
Строительство двух корпусов ЖК «Ленинский парк» компании «Город» завершится к концу марта этого года, в соответствии с графиком. Об этом 18 января сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина по итогам рабочего совещания.
Как рассказали в пресс-службе, строительство корпусов на Ленинском проспекте, рассчитанных на 2 тысячи квартир, идет в соответствии с графиком.
Субподрядчик АО «Виско» монтирует инженерные сети. На двух корпусах работает 49 работников компании. Кроме того, начата отделка квартир и подъездов. Стройматериалы и оборудование начали поступать на площадку с 17 января, говорится в сообщении.
В начале января дольщики «Города» провели две акции. Горожане обращали внимание администрации на низкие темпы финансирования и работ на стройплощадках компании.
Справка:
ГК «Город» возводит в Петербурге 3 жилых комплекса: два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны на пять тысяч квартир. Первая очередь должна была быть сдана в 2013 году, но осенью того года стройка остановилась. Работы возобновились в 2015 г. силами подрядчика «Проммонолит». Летом 2016 г. ГК «Город» приобрел Артем Маневич, сын бывшего вице-губернатора Михаила Маневича. Для достройки домов была создана ХК «Эра» и выделен кредит банка «Санкт-Петербург». В отношении бывших владельцев «Города» Руслана и Максима Ванчуговых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Братья находятся под арестом: один под домашним, другой в СИЗО.