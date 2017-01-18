Смольный: Первая очередь долгостроя «Ленинский парк» будет сдана к концу марта

Строительство двух корпусов ЖК «Ленинский парк» компании «Город» завершится к концу марта этого года, в соответствии с графиком. Об этом 18 января сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина по итогам рабочего совещания.

Как рассказали в пресс-службе, строительство корпусов на Ленинском проспекте, рассчитанных на 2 тысячи квартир, идет в соответствии с графиком.

Субподрядчик АО «Виско» монтирует инженерные сети. На двух корпусах работает 49 работников компании. Кроме того, начата отделка квартир и подъездов. Стройматериалы и оборудование начали поступать на площадку с 17 января, говорится в сообщении.

В начале января дольщики «Города» провели две акции. Горожане обращали внимание администрации на низкие темпы финансирования и работ на стройплощадках компании.