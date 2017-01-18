Недельная инфляция в России составила 0,1%

Потребительские цены в России в период с 10 по 16 января 2017 года выросли на 0,1%, следует из материалов Росстата.

С начала месяца цены выросли на 0,4%.

За неделю цены на сливочное масло выросли на 0,6%, на 0,2 – 0,3% подорожали говядина, баранина, вареная колбаса, мороженая рыба, молоко, сыр и водка. На 3,6% подорожали помидоры, на 1,5% — лук, на 1% — морковь, огурцы — на 0,8%.

На 0,5% подешевел сахар-песок, куриные яйца — на 0,4%, гречневая крупа — на 0,3%, а подсолнечное масло и пшено — на 0,2%.

На бензин и дизельное топливо цены поднялись на 0,2%.