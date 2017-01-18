Путин поручил найти новые стимулы для российской экономики

Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы знаем и о положительных тенденциях, которые были отмечены в конце прошлого, 2016 года. Но вместе с тем нужно признать, что это пока неустойчивые тенденции, и нам нужно определиться, что является самым главным для того, чтобы поддержать эти положительные явления в российской экономике.

И в этой связи хотел бы подчеркнуть, что важнейшей задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, безусловно; приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы, обеспечить меры реагирования на возможные риски.

При этом хотел бы вновь подчеркнуть, необходимо обеспечить новые стимулы для развития российской экономики, поддержать и малый, и средний бизнес, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских инициатив и притока инвестиций. Причем как частных, и, разумеется, не будем забывать про государственные. Когда говорим о частных, имеем в виду и отечественные инвестиции, и иностранные", – сказал президент собравшимся.