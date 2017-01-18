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18.01.2017 15:50

Петербургский Фонд имущества сдает в аренду офисы ГУП «ТЭК»

Фонд имущества Петербурга выставляет на аукцион пять объектов недвижимости, которые использует ГУП «ТЭК». Речь идет о зданиях, находящихся в государственной собственности и закрепленных за крупнейшей в городе теплоэнергетической компанией (доля ГУП «ТЭК» на тепловом рынке Северной столицы – около 48 процентов)

По данным фонда, новые арендаторы могут претендовать на два одноэтажных здания на улице Воскова площадью 86 и 35 квадратных метров, которые на праве хозведения закреплены за ГУП «ТЭК». Начальный размер арендной ставки  – 594 и 617 рублей за квадратный метр в месяц. Двухэтажное здание на Железноводской улице, 26 (857 квадратов), фонд готов сдать за 355 рублей за метр. Также сдаются помещения ГУП «ТЭК» на Лиговском проспекте, 170, и точка общепита (218 квадратов) на Белоостровской улице. Метры на Лиговском проспекте арендатор может снять за 259 рублей за квадратный метр. Актив на Белоостровской сдается за 326 рублей за квадрат. Аукцион пройдет в марте.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» сообщили, что предстоящий аукцион не пугает компанию. ГУП «ТЭК» пока не использует данные площади. «Необходимости в них у нас нет, но помещения будут использоваться ГУП «ТЭК» в дальнейшем. Пока мы готовы временно передать их арендаторам», – сообщили в компании.

 


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Губернатор Ленобласти открыл школу в селе Павлово
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко торжественно открыл общеобразовательную школу на 600 мест в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области.
«Арсенал-Недвижимость»
17.01.2017 12:14
В ЖК «Солнечный» введен в эксплуатацию дом №7
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №7 квартала «Солнечный». Дом рассчитан на 180 квартир, общая площадь которых составляет почти 8 900 кв.м.
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