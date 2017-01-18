Читатели жалуются на холодные из-за аварии батареи на Замшиной улице

Тепла в квартирах 60 домов, попавших в зону прорыва на Замшиной улице в Петербурге утром 18 января, нет совсем, жалуются читатели «Фонтанки».

«Отопления нет. Вода горячая чуть теплая, течет еле-еле. На двери – объявление об отсутствии отопления и низком качестве горячей воды до окончания ремонта», – сообщил житель одного из домов на Кондратьевском проспекте.

В пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» «Фонтанке» объяснили, что в зону прорыва трубы на Замшиной, 74, попало 60 домов. На предприятии утверждают, что теплоснабжение обеспечено по резервной схеме.

По данным энергетиков, ремонтные работы продлятся до восьми утра 19 января, тогда тепло вернется в квартиры в полном объеме.

Напомним, в одиннадцатом часу утра на Замшиной прорвало трубу ГВС диаметром 500 мм.