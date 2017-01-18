В Курортном районе задержан охотник на горничных, не говорящий с полицейскими без марлевой повязки

Уголовный розыск Курортного района задержал ранее судимого за убийство и изнасилование гражданина Таджикистана за очередное нападение на женщину. Редкостью для подобных обвиняемых является то, что фигурант выглядит интеллигентным, прилично одетым, хотя тело его густо усыпано татуировками. К тому же он настолько придерживается преступных традиций, что вначале брезгливо отказался беседовать с оперативниками без марлевой повязки.

По информации «Фонтанки», в ночь с 17 на 18 января 2017 года оперативники уголовного розыска Курортного района задержали 32-летнего гражданина Таджикистана Табарова. Следственный комитет Курортного района обвиняет его в насильственных действиях сексуального характера. По данным «Фонтанки», в материалах дела присутствуют доказательства, что 5 января этого года он напал на 19-летнюю женщину в лесном массиве недалеко от Вокзальной улицы в поселке Солнечное.

По мнению уголовного розыска, подозреваемый как эту девушку, так и предполагаемых других, заманивал в поездку в Курортный район, рассказывая, что он обеспеченный владелец особняка и ему нужна новая горничная.

В связи с эти оперативники просят приглядеться к этому яркому типажу, а узнавших его просят позвонить по телефону 437-02-02.

Также «Фонтанка» узнала, что уже после задержания он отказался разговаривать с оперативниками, пока ему не дадут марлевую повязку. Объяснил же он свою позицию тем, что боится заразиться от сотрудников чем-то нехорошим. То есть демонстративно брезгует. Как говорят в УМВД по Курортному району, ему сначала просто хотели «дать», но потом ради смеха нашли все же повязку. Судя по всему, когда сотрудники выяснили, что ранее он неоднократно судим за изнасилование и убийство, повязка ему не пригодилась.