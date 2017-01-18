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18.01.2017 15:24

За долги по коммунальным платежам у петербуржца забрали два iPhone

Судебные приставы Фрунзенского района Петербурга вместе с представителями ТСЖ прошлись по должникам по квартплате в доме 29, корпус 1, на улице Турку. Посла ареста двух iPhone и игровой приставки один из неплательщиков поспешил в банк рассчитываться.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу, всего долгов в многоквартирном доме на Турку накопилось на 2 миллиона рублей. Крупных сумм денег не дождались районное ГУЖА и ТСЖ «Турку 29/1».

Приставы арестовали различную бытовую технику в трех квартирах должников. Так, должностным лицам удалось застать дома мужчину, игнорирующего счета ТСЖ с мая 2015 года. После передачи его имущества на ответственное хранение он в тот же день отправился в банк, чтобы вернуть обратно два iPhone и игровую приставку.

Отметим, что за 2016 год судебные приставы взыскали в пользу коммунальных служб почти 700 миллионов рублей.

 

 


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