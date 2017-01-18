«Петербургская неотложка»: ДТП с «Мерседесом» на Михайловской не было

Компания «Петербургская неотложка», на бригаду которой 17 января напал с ножом мужчина, уверяет — столкновения двух автомобилей не было.

«Карета скорой помощи не совершала никаких столкновений с припаркованным в нарушение ПДД на полосе движения автомобилем Mercedes S-класса», – говорится в заявлении частной скорой, поступившем в редакцию «Фонтанки» 18 января.

Причину конфликта в компании отказываются раскрывать, ссылаясь на тайну следствия. Но отмечают, что именно бригада медиков скрутила до приезда полицейских дебошира, несмотря на нож в руке.

Как отметили медики, скорая ехала на вызов, но в итоге так и не прибыла к пациенту: «К больному на вызов была оперативно отправлена другая машина».

В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке», в свою очередь, сообщили, что 17 января около 14.45 в правоохранительные органы поступило сообщение о столкновении двух машин у дома № 2 по Михайловской улице. На месте выяснилось, что сообщение об аварии сделал водитель «Мерседеса». Со всех участников инцидента были взяты объяснения, изъяты записи видеорегистраторов. Проводится административное расследование, которое либо подтвердит первоначальную заявку о ДТП, либо нет.

Напомним, что конфликт произошел вчера у филармонии на Михайловской. По данным ГУ МВД, скорую занесло на скользкой дороге, и она влетела в припаркованный "Мерседес" с московскими номерами. Из иномарки вышли двое мужчин, один из которых взял для выяснения отношений с медиками нож. Но до применения оружия дело не дошло – по Михайловской проезжал наряд патрульно-постовой службы. Он придержал всех участников до приезда сотрудников из ближайшего отдела полиции. В отделе по результатам разбирательства было возбуждено уголовное дело по статье 119 «Угроза убийством» УК РФ. 45-летний водитель иномарки был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ – на двое суток.

Расследованием дела из-за большого общественного резонанса занялся следственный отдел Центрального района ГСУ СК РФ по Петербургу.