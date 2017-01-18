Лодыгин и Шатов сыграют против «Видеотона» с первых минут

Стал известен стартовый состав «Зенита» на четвертый товарищеский матч в рамках тренировочных сборов в Дубае против венгерского «Видеотона».

С первых минут на поле появятся: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба. Отметим, что в составе «Видеотона» выйдет еще один игрок сине-бело-голубых, а именно Лазович. Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

Напомним, на данный момент «Зенит» провел три матча. Один закончился нулевой ничьей. В двух других петербуржцы одержали победы.