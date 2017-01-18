Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам

Законодательное собрание Петербурга проголосовало за законопроект о стратегических инвесторах.

Инициативой предлагается, что город будет определять приоритетные направления развития. Ранее любой инвестпроект от 15 млрд рублей мог быть признан стратегическим, после принятия инициативы город будет давать такой статус только тем объектам, в которых он заинтересован.

Также в документе прописано, что город и инвестор будут подписывать соглашение, которое должно стать дополнительной гарантией полной реализации стратегических инвестиционных проектов. В документе, помимо этого, прописана обязательная поддержка отечественных производителей.

Во время обсуждения законопроекта депутат Оксана Дмитриева отметила, что сегодня статусом стратегического инвестора обладают наиболее скандальные проекты: Западный скоростной диаметр, Морской фасад, стадион на Крестовском острове и реконструкция Конюшенного ведомства, тогда как научных или культурных проектов в списке стратегических нет.