Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам

Еще
18:27 18.01.2017
Новость часа
17:20
В Петербурге суд признал пропаганду Кришны законным миссионерством
Пришлите свою новость!
18:24
В Петербурге будут судить автоледи, погубившую пенсионера-пешехода
18:19
Читатели: В домах микрорайона Ржевка-Пороховые нет тепла
18:17
В жилом доме в Лаголово взорвался газ
18:12
Глава Росконгресса: Популярность ПМЭФ растёт в США
18:04
Парламент Украины обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене
17:52
Сирийская армия начала наступление на Пальмиру
17:36
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном»
17:32
Лётчики России и Турции впервые вместе отбомбились по террористам
17:24
"Квадрат.ру": Затоваренным локациям вблизи КАД грозит снижение цен
17:20
В Петербурге суд признал пропаганду Кришны законным миссионерством
17:18
Спецкор «Фонтанки» Ирина Тумакова получила премию «Редколлегии»
17:11
Защитникам Исаакиевского собора запретили митинговать на Марсовом поле
17:08
Евгений Вышенков: как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов
16:58
Во Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков
16:57
По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры
16:41
Human Rights Watch призвали власти Украины отменить запрет на трансляцию "Дождя"
16:31
Рейтинг Обамы достиг максимума
16:25
В больницу Раухфуса доставили детей из Симферополя по экстренным показаниям
16:22
Карельские чиновники пообещали не разгонять крещенские купания в Лахденпохье
16:16
Разыскиваемый в Финляндии серийный убийца мог сбежать в Россию
16:12
Смольный: Первая очередь долгостроя «Ленинский парк» будет сдана к концу марта
16:01
Недельная инфляция в России составила 0,1%
15:56
В Курортном районе задержан охотник на горничных, не говорящий с полицейскими без марлевой повязки
15:51
Путин поручил найти новые стимулы для российской экономики
15:50
Петербургский Фонд имущества сдает в аренду офисы ГУП «ТЭК»
15:28
Читатели жалуются на холодные из-за аварии батареи на Замшиной улице
15:24
За долги по коммунальным платежам у петербуржца забрали два iPhone
15:20
В Выборге приятели-пешеходы избили и "похитили" водителя
15:12
Лодыгин и Шатов сыграют против «Видеотона» с первых минут
15:08
«Петербургская неотложка»: ДТП с «Мерседесом» на Михайловской не было
15:04
Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам
15:00
Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира
14:56
На время Крещения в Петербурге ограничат движение
14:54
Петербург готовится принять «революционных» китайских туристов
14:50
МЭР и ЦСР Кудрина запустили сайты по обсуждению стратегии - 2035
14:33
Путин: Потребность в энергоресурсах будет только расти
14:22
Петербурженка заплатит штраф в полмиллиона, чтобы носить собственные драгоценности
14:18
«ДП»: Компания Raven Russia покупает у фонда NHC все активы в Петербурге
14:10
Кокорин: Черчесов пришел в сборную не просто так
14:06
В Приморском районе взяли вора-"обезьяну", который говорит на английском и живет в храме
14:02
Мировой туризм соберется на MATKA Nordic в Хельсинки
13:58
Семак ввел штрафы за мат в "Уфе"
13:54
Компания муниципального депутата организует митинг за передачу Исаакия
13:47
В центральной Италии произошло второе крупное землетрясение
13:42
Спикер парламента Петербурга будет контролировать, кого депутаты берут к себе в помощники
13:41
Джек Николсон собрался на пенсию
13:33
На дне Ижоры продолжают искать пропавшего мальчика
13:29
В центральной части Италии произошло землетрясение
13:22
В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в стрельбе на Крестовском
13:18
Макаров о потасовке в ЗакСе: Был высокий градус дискуссии, но конструктивной
13:13
Байден пообещал, что Россия вмешается в европейские выборы
13:07
Российский профсоюз секс-работников отвечает на комплимент Путина
13:03
В Мариинском театре представят оперу о Зинаиде Гиппиус
13:03
"Квадрат.ру": Колтушская школа получила новое здание
12:59
Наташу Королеву пустят на Украину на похороны бабушки
12:54
Новоиспеченный игрок "Спартака" пообещал дать бой команде Луческу
12:50
СМИ: 3 миллиона евро за переход Молло в «Зенит» оформлены как бонусы
12:46
Глава ФАС: Цены на бензин растут из-за политиков
12:44
Тепло в домах из-за прорыва на Замшиной не пропало
12:37
В Петербурге вновь нашли в продаже опасные стеклоочистители с метанолом
12:36
Доля новогодних подарков, купленных петербуржцами в кредит, выросла
12:29
Министр финансов Италии в Давосе: Европа генерирует проблемы
12:11
Части ЗВО проверили иностранные военные инспекторы
12:05
В Большово конокрады увели Сумрака
12:00
Трамп на инаугурации будет потчевать гостей омарами и говядиной на гриле
11:56
Мошенники с «польским кошельком» выманивали деньги у петербуржцев
11:52
Силовики России и Таджикистана задержали в Петербурге главаря наркогруппировки
11:40
Замшину улицу заливает кипятком
11:38
В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
18.01.2017 15:04

Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам

 

Законодательное собрание Петербурга проголосовало за законопроект о стратегических инвесторах.

Инициативой предлагается, что город будет определять приоритетные направления развития. Ранее любой инвестпроект от 15 млрд рублей мог быть признан стратегическим, после принятия инициативы город будет давать такой статус только тем объектам, в которых он заинтересован.

Также в документе прописано, что город и инвестор будут подписывать соглашение, которое должно стать дополнительной гарантией полной реализации стратегических инвестиционных проектов. В документе, помимо этого, прописана обязательная поддержка отечественных производителей.

Во время обсуждения законопроекта депутат Оксана Дмитриева отметила, что сегодня статусом стратегического инвестора обладают наиболее скандальные проекты: Западный скоростной диаметр, Морской фасад, стадион на Крестовском острове и реконструкция Конюшенного ведомства, тогда как научных или культурных проектов в списке стратегических нет.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
17.01.2017 11:23

Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G

Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28

Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава Росконгресса: Популярность ПМЭФ растёт в США
Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам
Глава ФАС: Цены на бензин растут из-за политиков
Министр финансов Италии в Давосе: Европа генерирует проблемы
Аэропорт Пулково вводит тариф на поиск потерянного багажа пассажиров
Deutsche Bank дал прогноз по ослаблению антироссийских санкций
Глава ВЭБ рассчитывает на потепление в экономических связях России и США
Цукерберг отверг обвинения в краже технологий
Семья экс-вице-губернатора Петербурга требует от банка “Пересвет” 47,6 млн рублей
Пресса назвала дату выхода Samsung Galaxy S8
Импортозамещение наткнулось на СПИК
Газпром-бург
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Экспресс-посылки затормозились на таможне
Цифры года
Lux Express притормозили за трещины
«Питерлэнд» слили из «Вотервиля»
5 вопросов о Валерии Израйлите
«Выходные в офлайне — это роскошь»
В ожидании автомобиля
Говорим и показываем
Главное
Последнее

По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры

В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты

Евгений Вышенков: как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов

Архив/Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Где подготовлены купели на Крещение

Замшину улицу заливает кипятком

Новости компаний
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
УБРиР
12.12.2016 10:30
В 2017 году стоимость золота продолжит снижаться
Ситуацию на рынке драгметаллов комментирует Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
«МегаФон»
06.12.2016 10:38
Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.