Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин включен в рейтинг испанского издания Marca десяти лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионатах мира. Воспитанник сине-бело-голубых попал в этот список под номером 8.

Отмечается, что игрок выступал в составе сборной России с 2002 по 2012 год. За это время он сыграл в 74 матчах и забил в них 17 мячей. Сборная в этот период принимала участие в финальной части ЧМ-2002, но Аршавин не пробился в состав команды.

Помимо него в рейтинг вошли: Джордж Веа (Либерия), Райан Гиггз (Уэльс), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания), Джордж Бест (Северная Ирландия), Ласло Кубала (Чехословакия/Венгрия/Испания), Эрик Кантона (Франция), Бернд Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия) и Валентино Маццола (Италия).

Напомним, Андрей Аршавин в настоящее время играет за казахстанский клуб «Кайрат». Он был признан лучшим новичком 2016 года в Казахстане по версии издания Prosports. Покупка россиянина стала лучшим трансфером чемпионата Казахстана. Аршавин провел за «Кайрат» 28 матчей, забил 8 мячей, сделал 7 голевых передач. При этом ранее в опросе главных тренеров и футболистов команд премьер-лиги Аршавин занял второе место, уступив звание лучшего своему одноклубнику Бауыржану Исламхану.