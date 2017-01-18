Стройка года: Чего ждать от рынка недвижимости в 2017-м году?

18.01.2017 15:00

Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank LLC СПб, фото: Сергей Коньков / ДП

В программе "Квадрат" оцениваем итоги 2016 года и делаем прогноз на 2017-й вместе с генеральным директором Knight Frank LLC СПб Сергеем Коньковым.