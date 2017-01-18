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18.01.2017 15:00
Стройка года: Чего ждать от рынка недвижимости в 2017-м году?
В программе "Квадрат" оцениваем итоги 2016 года и делаем прогноз на 2017-й вместе с генеральным директором Knight Frank LLC СПб Сергеем Коньковым.
Ведущие программы "Квадрат" – Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга», и корреспондент «Фонтанки» Антонина Асанова:
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