МЭР и ЦСР Кудрина запустили сайты по обсуждению стратегии - 2035

Минэкономразвития России и Центр стратегических разработок, возглавляемый Алексеем Кудриным, открыли два информационных ресурса для публичного обсуждения долгосрочной стратегии развития страны.

Они "приглашают к сотрудничеству всех, кто заинтересован в будущем России, в гармоничном развитии гражданского общества, в обеспечении достойного уровня и качества жизни для всех граждан РФ", сообщается на сайте МЭР.

"Сейчас крайне важно включить широкие слои населения в обсуждение положений Стратегии-2035, позиция которых в значительной степени определяет эффективность ее реализации. Большое значение имеет гражданская активность в социально-экономическом развитии страны", – говорится в сообщении.

Для обеспечения широкого общественного участия они начинают реализацию двух информационных проектов:

информационный ресурс для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в рамках государственной автоматизированной системы «Управление»;

сайт «Россия будущего: 2017-2035» для обсуждения мнений о будущем облике России до 2035 года.

«Совместными усилиями нам предстоит выработать основы современного «общественного договора», наладить эффективные механизмы диалога государства, гражданского общества и бизнеса, отражающие переход к политике «ответственного сотрудничества и взаимодействия», – отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Ни одна стратегия не может быть реализована без видения будущего, без понимания траектории движения к поставленной цели, – подчеркнул председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. – Мы предлагаем всем участвовать в формировании этого видения и движении к нему, предлагаем высказаться о том, какой мы хотим видеть свою страну, и что для этого надо сделать».