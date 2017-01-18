Путин: Потребность в энергоресурсах будет только расти

В режиме видеоконференции Владимир Путин дал старт работе газопровода Бованенково – Ухта-2, нефтепроводов Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет. В обращении к нефтяникам и газовикам президент России подчеркнул, что потребность в углеводородах на мировом рынке будет только расти.

"Потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране, в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти, в том числе и будет расти потребность в углеводородном сырье, – цитирует президента пресс-служба Кремля. Нам для того, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать инвестиционные решения, что мы сделали по этим проектам. Как мы видим, для реализации одного проекта потребовалось семь лет, для реализации второго – четыре-пять лет".

"Поэтому и при планировании дальнейшей работы нужно самым внимательным образом реагировать не только на то, что происходит на мировых энергетических рынках, но и смотреть на динамику развития собственной, российской, экономики с тем, чтобы у нас никогда не возникало ограничений роста экономики в связи с каким-то дефицитом энергоресурсов и соответствующей инфраструктуры", – добавил глава государства.