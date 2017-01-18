Петербурженка заплатит штраф в полмиллиона, чтобы носить собственные драгоценности

Петербурженка, позабывшая задекларировать купленное на отдыхе украшение, заплатит внушительный штраф. Драгоценности обнаружили таможенники.

Как сообщают в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления 17 января, украшение нашли в багаже женщины, которая возвращалась в Петербург с отдыха в Италии. После общения с таможенниками, которые обнаружили незадекларированное ювелирное изделие за 15 тысяч евро, жительнице Северной столицы придется заплатить штраф в размере от половины до двукратной стоимости украшения — от полумиллиона до двух миллионов рублей. Именно такую санкцию предусматривает статья 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров для личного пользования, перевозимых на самолете, стоимость которых превышает 10 тысяч евро.

Всего в период новогодних праздников (с 31 декабря до 8 января) сотрудники Пулковской таможни возбудили 16 дел об административных правонарушениях. Такое количество нарушителей в Пулково считается небольшим.

«Длинных очередей и задержек, которые могли возникнуть в связи с совершением таможенных операций, удалось избежать благодаря совместным усилиям должностных лиц отдела специальных таможенных процедур таможенного поста "Аэропорт Пулково" и Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни», – сообщают в Северо-Западном таможенном управлении.

С середины декабря до окончания каникул через терминал Пулково прошли 880 тысяч пассажиров.