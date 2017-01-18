В Приморском районе взяли вора-"обезьяну", который говорит на английском и живет в храме

Уголовный розыск Приморского района Петербурга при выходе из чужой квартиры задержал молодого гражданина Грузии. По мнению оперативников, за полтора месяца вор посетил девять адресов. Его метод оказался опасным и гибким – он запрыгивал на балконы на уровне девятых этажей. Также «Фонтанка» узнала, что вначале подозреваемый разговаривал с полицейскими на английском языке, а ночевал в церкви.

По информации «Фонтанки», вечером 17 января 2017 года несколько оперативников уголовного розыска Приморского района с трепетом наблюдали за фигурантом их разработки. Полицейские стояли под окнами дома №13, корпус 1, по Комендантскому проспекту и смотрели, как объект перепрыгивает с общего балкона на девятом этаже на частный балкон. Другое дело, что, как узнала «Фонтанка», оперативное дело в отношении него имело наименование «Обезьяна».

По данным «Фонтанки», 24-летний гражданин Грузии прибыл в Петербург из Грузии через Беларусь полтора месяца назад. Любопытно, что фактически он поселился у своих соотечественников в храме Шестоковской иконы Божией Матери Грузинского прихода на Старорусской улице. Пока он задержан на двое суток, по версии следствия, на нем еще восемь квартирных краж в Приморском районе.

Что касается его последнего прыжка на Комендантском, то сыщики встретили парня при выходе из парадной через полчаса. В его сумке нашли ноутбук, ювелирные украшения, деньги. Но даже в такой провальной ситуации задержанный защищался до конца. По данным «Фонтанки», он начал разговаривать с полицейскими на английском языке, сообщив, что он гражданин Израиля и стал жертвой вопиющей несправедливости. Как вы понимаете, ему не поверили.