Семак ввел штрафы за мат в "Уфе"

Сергей Семак, перешедший из ФК Зенит" на пост главного тренера ФК "Уфа", решил повысить дисциплину в новом клубе.

Как сообщает ufa.kp.ru со ссылкой на пресс-атташе "уфимцев" Сергея Тыртышного, Семак ввел в команде специальные штрафы за мат и неприличные слова.

"Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф", – поделился секретами внутренней кухни клуба Тыртышный.

Напомним, что Сергей Семак подписал контракт с ФК "Уфа" на полтора года 30 декабря 2016-го. В 2013 году Сергей Семак завершил карьеру профессионального игрока и вошел в тренерский штаб петербургского «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения Лучано Спаллетти. Затем уступил место Андре Виллаш-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре – октябре 2015 руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России в связи с дисквалификацией Виллаш-Боаша. После ухода португальского специалиста продолжил работу в тренерском штабе Мирчи Луческу.