Компания муниципального депутата организует митинг за передачу Исаакия

Компания ПАО «Городские Инновационные Технологии» Гранта Агасьяна подала уведомление о проведении митинга в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Об этом сообщил холдинг в среду, 18 января.

Как сообщили в ПАО «ГИТ», митинг предложено провести 28 января на Исаакиевской площади. Организовать мероприятие компанию якобы попросили жители домов, которыми управляет холдинг. Фирма готова доставить на мероприятие всех желающих от их мест проживания и оплатить все расходы на мероприятие.

«Мы видим, что некоторые люди хотят показать наличие каких-то искусственных конфликтов в нашем городе, но также мы видим, что большинство жителей, однозначно, выступает за передачу собора Церкви», – говорит председатель совета директоров ПАО «ГИТ» Грант Агасьян.

Компания пригласила на митинг представителей и других конфессий – Католической церкви, Совета муфтиев России, Еврейской общины и Буддийской традиционной Сангхи.

В холдинг «ГИТ» входит 4 компании, управляющие десятками домов в Петербурге и Ленобласти. Он прославился, когда на аукционе за право обслуживать новостройку предложил за 3 года вложить в ремонт и содержание дома 4 квадриллиона рублей. В ноябре 2016 г. фирма без согласований со Смольным установила памятник латышским стрелкам на одноименной улице. Тогда в компании говорили, что поставить монумент их также просили жители подшефных домов.

Грант Агасьян избран депутатом МО «Финляндский округ». В 2014 году он получил благодарность правительства Крыма за консультации местных властей. И в том же году «ГИТ» взял в управление дома в Симферополе. В 2016 г. «Деловой Петербург» оценил состояние Агасьяна в 1,8 млрд рублей.