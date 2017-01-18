Спикер парламента Петербурга будет контролировать, кого депутаты берут к себе в помощники

Единороссы "с голоса" внесли в повестку дня заседания ЗакСа Петербурга постановление о положении о помощнике депутата городского парламента.

Как говорится в документе, заключение гражданско-правового договора осуществляется только после подачи служебной записки спикеру ЗакСа, а оплата работ, выполненных помощником, осуществляется после подтверждения факта выполненных работ. При этом, в какой форме должен быть сдан отчёт, не указано.

Как отмечают оппозиционные депутаты, таким образом Вячеслав Макаров получит ещё один рычаг давления на тех, кто с ним не согласен.

Постановление утвердили 43 голосами из 50.