Байден пообещал, что Россия вмешается в европейские выборы

Вице-президент США Джо Байден обвинил Россию в намерении «вмешиваться в демократический процесс» в ходе выборов в европейских странах.

Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в рамках своего выступления, сообщает RNS.

«Это случится снова — обещаю вам… Цель простая — свалить либеральный мировой порядок…» — заявил Байден в ходе выступления, говоря об обвинениях в адрес России о вмешательстве в выборы президента США.

«У господина Путина другое видение будущего», — заявил Байден.

Срок полномочий Джо Байдена завершится послезавтра, вице-президентом США при Дональде Трампе будет Майк Пенс.