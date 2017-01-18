Российский профсоюз секс-работников отвечает на комплимент Путина

Президент России Владимир Путин назвал проституток «девушками с пониженной социальной ответственностью» и отметил, что «они у нас самые лучшие в мире».

В студии [Фонтанки.Офис] лидер российского движения секс-работников Ирина Маслова отвечает президенту на его комплимент, выдвигает свою версию того, кто виноват, что женщины не могут обеспечить себя иным образом, и объясняет, что с этим делать. А заместитель главного редактора "Фонтанки" Евгений Вышенков рассказывает, нужны ли знания о сексуальной жизни вип-гостей гостиниц и отелей спецслужбам.

Запись эфира здесь появится в скором времени, а пока предлагаем оставить свое мнение по этому вопросу.