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15:05 18.01.2017
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18.01.2017 13:07

Российский профсоюз секс-работников отвечает на комплимент Путина

Президент России Владимир Путин назвал проституток «девушками с пониженной социальной ответственностью» и отметил, что «они у нас самые лучшие в мире».
Российский профсоюз секс-работников отвечает на комплимент Путина

 В студии [Фонтанки.Офис] лидер российского движения секс-работников Ирина Маслова отвечает президенту на его комплимент, выдвигает свою версию того, кто виноват, что женщины не могут обеспечить себя иным образом, и объясняет, что с этим делать.  А заместитель главного редактора "Фонтанки" Евгений Вышенков рассказывает, нужны ли знания о сексуальной жизни вип-гостей гостиниц и отелей спецслужбам.

Запись эфира здесь появится в скором времени, а пока предлагаем оставить свое мнение по этому вопросу. 

 

Ваше мнение
Кто виноват в том, что женщины занимаются проституцией?


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18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
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17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
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В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
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Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
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